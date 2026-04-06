Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 12.49 WIB

Kimi Antonelli Pimpin Klasemen F1 2026, Peluang Pecahkan Rekor Juara Termuda Kian Terbuka

Kimi Antonelli berpeluang pecahkan rekor juara termuda F1. (Istimewa)

JawaPos.com–Pembalap muda Kimi Antonelli mencuri perhatian di awal musim Formula 1 2026. Tampil bersama Mercedes AMG Petronas, dia memimpin klasemen sementara setelah meraih dua kemenangan penting dalam beberapa seri pembuka.

Kemenangan pertama Antonelli datang di Grand Prix Tiongkok. Saat itu, dia mencatatkan sejarah sebagai salah satu pemenang termuda dalam ajang balap jet darat tersebut.

Tak berhenti di situ, pembalap asal Italia ini kembali tampil impresif dengan menjuarai balapan di Jepang dua pekan kemudian. Hasil tersebut membuat Antonelli langsung melesat ke puncak klasemen, mengungguli rekan setimnya, George Russell.

Dengan koleksi poin yang terus bertambah, dia kini mulai disebut sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini.

Usia Antonelli yang masih 19 tahun menjadi sorotan tersendiri. Jika mampu mempertahankan konsistensi hingga akhir musim, dia berpeluang besar mencatatkan rekor sebagai juara dunia termuda dalam sejarah Formula 1.

Saat ini, rekor tersebut masih dipegang Sebastian Vettel, yang meraih gelar pada 2010 di usia 23 tahun.

Performa mobil Mercedes musim ini juga dinilai sangat kompetitif. Kombinasi antara kecepatan mobil dan kemampuan adaptasi Antonelli membuatnya tampil matang meski masih minim pengalaman dibanding pembalap senior lainnya.

Namun, perjalanan menuju gelar juara dunia tentu tidak akan mudah. Persaingan di papan atas masih sangat ketat, dengan nama-nama besar seperti Max Verstappen dan Lewis Hamilton yang tetap menjadi ancaman serius di setiap seri.

Antonelli sendiri dijadwalkan genap berusia 20 tahun pada Agustus 2026. Artinya, peluang untuk memecahkan rekor Vettel masih sangat terbuka jika ia mampu menjaga performanya hingga akhir musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
