Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 12.34 WIB

Debut Cyrus Margono: 2 Penyelamatan Penting, Tapi Persija Tetap Tumbang

Kiper Persija Jakarta Cyrus Margono. (Dok. Persija Jakarta)

JawaPos.com–Debut Cyrus Margono bersama Persija Jakarta akhirnya terjadi di pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026. Namun, momen yang dinanti tersebut justru berakhir kurang manis setelah Persija harus mengakui keunggulan Bhayangkara FC dengan skor 2-3.

Bermain di kandang lawan, Persija datang dengan tekanan tinggi untuk meraih poin penuh demi menjaga asa dalam persaingan papan atas. Kepercayaan diberikan kepada Cyrus Margono untuk tampil sejak menit pertama, menggantikan posisi kiper senior Andritany Ardhiyasa.

Kiper bernomor punggung 93 itu sebenarnya menunjukkan awal yang cukup menjanjikan. Dia tampil tenang dan mampu membaca arah permainan dengan baik.

Salah satu momen penting terjadi pada menit ke-23 saat Cyrus berhasil menggagalkan peluang berbahaya dari Privat Mbarga. Penyelamatan tersebut sempat memberi kepercayaan diri tambahan bagi lini belakang Persija.

Namun, situasi berubah setelah Moussa Sidibe membuka keunggulan bagi Bhayangkara FC pada menit ke-27. Gol tersebut membuat tekanan terhadap Persija meningkat, terutama bagi Cyrus yang harus bekerja lebih keras mengawal gawangnya.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin intens. Cyrus kembali menunjukkan refleks yang baik ketika menepis peluang dari Sho Yamamoto pada menit ke-77. Secara keseluruhan, dia mencatat dua penyelamatan penting sepanjang laga.

Meski begitu, gawang Persija kembali kebobolan. Dendy Sulistyawan mencetak gol melalui situasi bola mati, sebelum Sidibe menambah gol keduanya di masa injury time. Dua gol tambahan ini membuat langkah Persija untuk mengejar ketertinggalan menjadi semakin berat.

Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi Persija. Selain gagal meraih poin, posisi mereka di klasemen juga semakin tertekan.

Jarak dengan Persib Bandung semakin melebar, yang bisa menyulitkan langkah Macan Kemayoran dalam perburuan gelar musim ini.

Artikel Terkait
Tanpa Ryo Matsumura dan Cardoso, Bhayangkara FC Tetap Percaya Diri Hadapi Persija - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Ryo Matsumura dan Cardoso, Bhayangkara FC Tetap Percaya Diri Hadapi Persija

05 April 2026, 21.00 WIB

6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC

05 April 2026, 20.06 WIB

Bongkar DNA Persija Jakarta! Mauricio Souza Siapkan Serangan Mematikan untuk Hentikan Laju Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bongkar DNA Persija Jakarta! Mauricio Souza Siapkan Serangan Mematikan untuk Hentikan Laju Bhayangkara FC

05 April 2026, 19.56 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

