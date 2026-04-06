M Shofyan Dwi Kurniawan
06 April 2026, 18.09 WIB

Real Madrid Pertimbangkan Menjual Eduardo Camavinga di Musim Panas

Pemain Real Madrid Eduardo Camavinga. (Dok. Eduardo Camavinga)

JawaPos.com - Eduardo Camavinga kembali menjadi sorotan setelah Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan dari Mallorca.

Gelandang asal Prancis itu dianggap sebagai salah satu pemain yang tampil paling mengecewakan dalam pertandingan tersebut. Minimnya pengaruh yang ia berikan di lini tengah membuat namanya ikut disalahkan bersama Trent Alexander-Arnold dan Alvaro Carreras.

Namun ada perbedaan besar di antara ketiganya. Trent dan Carreras baru bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu, sementara Camavinga sudah lebih lama berada di Santiago Bernabeu. Karena itulah, kritik terhadapnya terasa lebih keras.

Camavinga datang ke Madrid sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Saat direkrut dari Rennes, ia dipandang sebagai proyek jangka panjang yang bisa menjadi fondasi lini tengah Real Madrid di masa depan.

Sayangnya, perkembangan yang diharapkan belum benar-benar terlihat. Camavinga memang masih menunjukkan kilasan kualitasnya dalam beberapa pertandingan, tetapi performanya dinilai terlalu naik turun. 

Di satu laga ia bisa terlihat luar biasa, tetapi di pertandingan berikutnya justru menghilang tanpa banyak kontribusi. Situasi itu kabarnya membuat manajemen Real Madrid mulai kehilangan kesabaran.

Melansir Madrid Universal, laporan terbaru menyebut bahwa Real Madrid tidak menutup kemungkinan untuk menjual Camavinga pada musim panas nanti. Klub bahkan diyakini siap mendengarkan tawaran di kisaran EUR 50 juta hingga EUR 75 juta.

Angka tersebut cukup masuk akal mengingat Camavinga masih berusia muda dan tetap memiliki nilai pasar yang tinggi. Menariknya, ini bukan pertama kalinya masa depan Camavinga dipertanyakan.

Musim panas lalu, ia juga sempat dikabarkan hampir meninggalkan klub. Kini, rumor tersebut kembali muncul dan tampaknya lebih serius dibanding sebelumnya.

Peminat Camavinga pun tidak sedikit. Paris Saint-Germain disebut menjadi salah satu klub yang paling tertarik mendatangkannya. Selain itu, beberapa tim Premier League juga dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.

Bagi Real Madrid, potensi penjualan Camavinga bisa menjadi langkah penting untuk membiayai perekrutan gelandang baru.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Ambil Risiko? Arbeloa bakal Mainkan Eder Militao Sebagai Starter saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen - Image
Sepak Bola Dunia

Ambil Risiko? Arbeloa bakal Mainkan Eder Militao Sebagai Starter saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen

06 April 2026, 18.00 WIB

Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan? - Image
Sepak Bola Dunia

Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan?

06 April 2026, 17.52 WIB

Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir - Image
Sepak Bola Dunia

Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir

06 April 2026, 17.42 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

