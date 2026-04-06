Real Madrid Pertimbangkan Menjual Eduardo Camavinga di Musim Panas

JawaPos.com - Eduardo Camavinga kembali menjadi sorotan setelah Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan dari Mallorca.

Gelandang asal Prancis itu dianggap sebagai salah satu pemain yang tampil paling mengecewakan dalam pertandingan tersebut. Minimnya pengaruh yang ia berikan di lini tengah membuat namanya ikut disalahkan bersama Trent Alexander-Arnold dan Alvaro Carreras.

Namun ada perbedaan besar di antara ketiganya. Trent dan Carreras baru bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu, sementara Camavinga sudah lebih lama berada di Santiago Bernabeu. Karena itulah, kritik terhadapnya terasa lebih keras.

Camavinga datang ke Madrid sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Saat direkrut dari Rennes, ia dipandang sebagai proyek jangka panjang yang bisa menjadi fondasi lini tengah Real Madrid di masa depan.

Sayangnya, perkembangan yang diharapkan belum benar-benar terlihat. Camavinga memang masih menunjukkan kilasan kualitasnya dalam beberapa pertandingan, tetapi performanya dinilai terlalu naik turun.

Di satu laga ia bisa terlihat luar biasa, tetapi di pertandingan berikutnya justru menghilang tanpa banyak kontribusi. Situasi itu kabarnya membuat manajemen Real Madrid mulai kehilangan kesabaran.

Melansir Madrid Universal, laporan terbaru menyebut bahwa Real Madrid tidak menutup kemungkinan untuk menjual Camavinga pada musim panas nanti. Klub bahkan diyakini siap mendengarkan tawaran di kisaran EUR 50 juta hingga EUR 75 juta.

Angka tersebut cukup masuk akal mengingat Camavinga masih berusia muda dan tetap memiliki nilai pasar yang tinggi. Menariknya, ini bukan pertama kalinya masa depan Camavinga dipertanyakan.

Musim panas lalu, ia juga sempat dikabarkan hampir meninggalkan klub. Kini, rumor tersebut kembali muncul dan tampaknya lebih serius dibanding sebelumnya.

Peminat Camavinga pun tidak sedikit. Paris Saint-Germain disebut menjadi salah satu klub yang paling tertarik mendatangkannya. Selain itu, beberapa tim Premier League juga dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.