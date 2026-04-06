Antonius Oskarianto Adur
06 April 2026, 20.16 WIB

Bukti Kerinduan Marcus Thuram ke Lautaro Martinez, Beri 2 Assist untuk Kapten saat Inter Milan Bantai AS Roma

Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. (Dok. Inter Milan)

JawaPos.com - Marcus Thuram merindukan kehadiran Lautaro Martinez di laga kemenangan Inter Milan melawan AS Roma di Liga Italia pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 5-2 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Senin (6/4).

Pada laga kemenangan Inter Milan tersebut, Marcus Thuram memberikan dua assist untuk gol Lautaro Martinez pada menit ke-pertama dan menit ke-52. Selain itu, penyerang timnas Prancis juga mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-55.

Kerinduan Marcus Thuram untuk kembali bermain bersama Lautaro Martinez dibuktikan dengan dua assist yang diberikan kepada sang kapten. Penyerang 28 tahun tersebut mengaku punya ikatan yang unik dengan Lautaro Martinez.

"Kembalinya Lautaro sangat penting, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh tim. Saya sangat merindukannya, tetapi para penyerang lainnya juga berperan penting bagi tim selama periode ini. Namun, saya memiliki ikatan yang unik dengannya. Saya rasa hal ini juga berlaku untuk seluruh tim," kata Marcus Thuram setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Inter Milan, Senin (6/4).

Bagi Thuram, Lautaro adalah pemain yang sangat dibutuhkan Inter Milan setelah dirinya absen karena cedera otot. Dampaknya sangat terasa karena pemain timnas Argentina itu langsung mencetak gol saat laga berjalan kurang dari satu menit.

Selain itu, meraih tiga poin juga disyukuri oleh Thuram. Kemenangan melawan AS Roma menjadi modal penting untuk menghadapi sisa tujuh pertandingan di Liga Italia.

"Lautaro adalah kapten kami. Kami mengandalkannya di saat-saat sulit. Hari ini, dalam waktu kurang dari satu menit, ia langsung mencetak gol dan menentukan jalannya pertandingan. Kami sangat senang ia kembali bersama kami. Hari ini kami meraih tiga poin penting, tetapi belum berakhir. Kami masih memiliki 7 pertandingan lagi," pungkas Marcus Thuram.

Dengan sisa tujuh laga, Inter Milan sudah unggul dengan sembilan poin dari AC Milan di posisi kedua. Di laga selanjutnya, tim asuhan Cristian Chivu akan menghadapi Como pada 13 April.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Teka-Teki Klub Baru Mohamed Salah: Barcelona, Inter Milan, atau Kembali ke AS Roma? - Image
Sepak Bola Dunia

Teka-Teki Klub Baru Mohamed Salah: Barcelona, Inter Milan, atau Kembali ke AS Roma?

26 Maret 2026, 00.39 WIB

Daftar 10 Pelatih Terburuk Inter Milan Sepanjang Sejarah, Banyak Nama Besar Gagal Total - Image
Sepak Bola Dunia

Daftar 10 Pelatih Terburuk Inter Milan Sepanjang Sejarah, Banyak Nama Besar Gagal Total

25 Maret 2026, 03.36 WIB

Pio Esposito Kecewa Berat Inter Milan Hanya Raih Hasil Imbang Lawan Fiorentina - Image
Sepak Bola Dunia

Pio Esposito Kecewa Berat Inter Milan Hanya Raih Hasil Imbang Lawan Fiorentina

24 Maret 2026, 04.21 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

