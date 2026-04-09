Diego Simeone Akhiri Kutukan Setelah Atletico Madrid Menang atas Barcelona di Camp Nou

JawaPos.com - Atletico Madrid akhirnya mematahkan kutukan panjang mereka di Camp Nou setelah menang 2-0 atas Barcelona pada leg pertama perempat final Liga Champions, Rabu (8/4) malam waktu setempat.

Melansir Sports Mole, kemenangan ini terasa sangat spesial karena Atletico sebelumnya melewati 25 pertandingan tanpa kemenangan di markas Barcelona.

Lebih gila lagi, ini menjadi kemenangan pertama mereka di Camp Nou sejak 2006. Rasanya seperti menunggu musim baru serial favorit, tapi harus sabar sampai 20 tahun.

Julian Alvarez dan Alexander Sorloth menjadi pahlawan kemenangan Atletico lewat dua gol yang membawa tim asuhan Diego Simeone pulang dengan keunggulan penting jelang leg kedua.

Barcelona sebenarnya masih mampu memberikan perlawanan di awal pertandingan, tetapi situasi berubah drastis pada akhir babak pertama. Pau Cubarsi harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah mendapat kartu merah akibat melanggar Giuliano Simeone sebagai pemain terakhir.

Dari tendangan bebas yang dihasilkan, Alvarez langsung menghukum Barcelona dengan gol pembuka yang membuat suasana Camp Nou mendadak sunyi. Sorloth kemudian masuk dari bangku cadangan dan memastikan kemenangan Atletico lewat gol kedua.

Barcelona tidak mampu memberikan respons. Bermain dengan 10 orang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan, dan untuk pertama kalinya dalam laga besar di Camp Nou musim ini, mereka gagal mencetak gol.

Bagi Diego Simeone, kemenangan ini terasa lebih manis dari biasanya. Selama bertahun-tahun, Camp Nou seperti tempat yang selalu menghadirkan mimpi buruk bagi Atletico. Namun kali ini, pelatih asal Argentina itu akhirnya berhasil meraih kemenangan pertamanya di stadion ikonik tersebut.

Bukan cuma itu, Atletico juga mencatat sejarah lain. Ini adalah pertama kalinya mereka mampu memenangkan pertandingan Liga Champions saat bermain di kandang sesama klub Spanyol.

Kini Atletico berada dalam posisi yang sangat nyaman menjelang leg kedua di kandang sendiri. Mereka hanya perlu menjaga keunggulan dua gol untuk memastikan tiket semifinal.

Baca Juga:Joao Cancelo Ingin Barcelona Tampil Dominan Lawan Atletico Madrid di Leg Pertama Perempat Final Liga Champions