Fakta Jelang FIFA Series 2026, Nilai Pasar Timnas Indonesia Jauh Lampaui Saint Kitts dan Nevis

JawaPos.com - Perbandingan kekuatan antara Timnas Indonesia dan Saint Kitts and Nevis menjelang FIFA Series 2026 tidak hanya terlihat dari sisi teknis di lapangan, tetapi juga dari nilai pasar pemain.

Data terbaru menunjukkan adanya jurang perbedaan yang sangat mencolok antara kedua tim.

Laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jumat (27/3/2026) tersebut diprediksi berlangsung menarik.

Namun di atas kertas, Indonesia jelas lebih diunggulkan. Salah satu indikatornya adalah total nilai pasar skuad yang terpaut sangat jauh.

Berdasarkan data dari Transfermarkt, skuad Garuda memiliki nilai pasar mencapai sekitar Rp567 miliar.

Angka ini mencerminkan perkembangan signifikan kualitas pemain Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan hadirnya pemain diaspora yang merumput di Eropa.

Di sisi lain, Saint Kitts dan Nevis hanya memiliki total nilai pasar di kisaran Rp10 miliar. Perbedaan ini membuat selisih nilai kedua tim mencapai lebih dari 50 kali lipat. Situasi ini menjadi salah satu yang paling mencolok dalam ajang FIFA Series kali ini.

Menariknya, banyak pemain Timnas Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa memiliki nilai pasar bahkan melampaui seluruh skuad lawan.

Salah satunya ialah Ragnar Oratmangoen. Penyerang yang berkarier di FC Dender di Liga Belgia itu memiliki nilai pasar sekitar Rp10,4 miliar, sedikit lebih tinggi dibanding total nilai seluruh pemain Saint Kitts dan Nevis.

Selain Ragnar, Indonesia juga diperkuat sejumlah pemain dengan nilai tinggi. Jay Idzes menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Garuda.

Bek tengah tersebut menunjukkan performa konsisten di Serie A Italia bersama Sassoulo yang membuat nilainya terus meningkat.

Nama lain seperti Kevin Diks yang bermain di Bundesliga Jerman juga memiliki nilai pasar yang tinggi.