Dean James Batal Bela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Sumardji dan Direktur Go Ahead Eagles Beri Alasan Berbeda

JawaPos.com - Dean James dipastikan batal membela Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Itu berarti, skuad Timnas Indonesia akan diisi 23 pemain untuk ajang tersebut.

Kabar tersebut sudah dikonfirmasi langsung Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji. Dia mengatakan bahwa untuk FIFA Series 2026, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan dan Dean James harus dicoret.

"Jadi ini semua malam ini (para pemain timnas) datang. Kalau Dean James memang ini, kita batalkan, karena kan memang hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi karena itu yang kita panggil 24. Nah, karena hanya 23 itu yang bisa didaftarkan, maka satu (pemain) kita coret," kata Sumardji saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat yang dikutip dari ANTARA, Rabu (25/3).

Sumardji mengatakan bahwa akan sangat merugikan bagi mental pemain jika mereka tidak terpilih dan hanya menonton dari tribun. Direktur Operasional Bhayangkara FC tersebut juga menegaskan bahwa pencoretan Dean James sudah diketahui oleh John Herdman.

"Nah, kalau hanya tersisa satu orang terus disuruh di tribun atas itu kan mental pemain kan (jadi) nggak bagus juga. Iya, saya juga yang memberikan saran masukan ke John Herdman, karena kan kita memanggil cuma 24 orang (pemain). Nah kalau manggil 24 orang, 23 kita daftarkan semua ya kan secara otomatis kan menyisakan satu orang. Kalau satu orang itu kan ya, lebih baik tidak usah dipanggil lah saya bilang gitu," jelas Sumardji.

Di sisi lain, media Belanda, De Stentor menjelaskan bahwa Dean James sedang sakit sehingga dia batal membela Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop.

"Tim nasional (Indonesia) akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Saint Kitts dan Nevis pada hari Jumat, tetapi laporan di Indonesia menunjukkan bahwa James tidak akan berpartisipasi. Asosiasi sepak bola (PSSI) belum memberikan alasan pasti untuk hal ini. Direktur Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, melaporkan bahwa James sakit dan karena itu tidak berangkat," tulis media tersebut yang dikutip dari Voetbalprimeur.