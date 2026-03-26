John Herdman Lengkapi Staf Pelatih Timnas Indonesia, Elliott Dickman Fokus Ketajaman Lini Depan Garuda

JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari skuad Timnas Indonesia yang tengah berbenah jelang agenda internasional. Pelatih kepala John Herdman resmi menunjuk Elliott Dickman sebagai asisten pelatih terakhir yang akan melengkapi jajaran staf kepelatihan.

Dickman dipercaya mengemban peran penting sebagai pelatih sektor penyerangan. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas lini depan Garuda yang dalam beberapa pertandingan terakhir dinilai masih belum maksimal dalam memanfaatkan peluang.

Pelatih asal Inggris itu bukan sosok sembarangan. Ia mengantongi lisensi UEFA Pro dan memiliki pengalaman panjang di level pengembangan pemain muda hingga tim senior.

Dalam kariernya, Dickman pernah menangani akademi hingga tim U-23 di klub-klub Inggris, termasuk Sunderland AFC U-23 dan Newcastle United U-23.

Selain itu, ia juga sempat menjadi manajer di South Shields FC sebelum akhirnya bergabung sebagai asisten manajer di Hartlepool United pada 2025.

Pengalaman tersebut membuatnya dikenal sebagai pelatih yang piawai dalam mengembangkan pemain muda, khususnya di sektor ofensif.

Secara taktik, Dickman dikenal menyukai pendekatan menyerang dengan formasi 4-3-3. Gaya bermain ini dinilai sejalan dengan visi Herdman yang ingin membangun Timnas Indonesia sebagai tim yang agresif dan dinamis dalam menyerang.

Penunjukan Dickman juga menjadi sinyal keseriusan Herdman dalam membangun fondasi tim yang kompetitif.

Dengan struktur kepelatihan yang semakin lengkap, diharapkan koordinasi antar lini dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menciptakan peluang dan meningkatkan produktivitas gol.

Kehadiran Dickman pun disambut positif oleh berbagai kalangan. Banyak yang menilai kombinasi pengalaman internasional dan kemampuan pengembangan pemain muda menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia.

Kini, tantangan terbesar Dickman adalah bagaimana menerjemahkan filosofi menyerangnya ke dalam permainan tim dalam waktu yang relatif singkat. Adaptasi dengan karakter pemain Indonesia juga menjadi kunci keberhasilannya.