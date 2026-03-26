Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 15.41 WIB

John Herdman Lengkapi Staf Pelatih Timnas Indonesia, Elliott Dickman Fokus Ketajaman Lini Depan Garuda

Elliott Dickman menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia era John Herdman. (Dok. Sunderland) - Image

Elliott Dickman menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia era John Herdman. (Dok. Sunderland)

JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari skuad Timnas Indonesia yang tengah berbenah jelang agenda internasional. Pelatih kepala John Herdman resmi menunjuk Elliott Dickman sebagai asisten pelatih terakhir yang akan melengkapi jajaran staf kepelatihan.

Dickman dipercaya mengemban peran penting sebagai pelatih sektor penyerangan. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas lini depan Garuda yang dalam beberapa pertandingan terakhir dinilai masih belum maksimal dalam memanfaatkan peluang.

Pelatih asal Inggris itu bukan sosok sembarangan. Ia mengantongi lisensi UEFA Pro dan memiliki pengalaman panjang di level pengembangan pemain muda hingga tim senior. 

Dalam kariernya, Dickman pernah menangani akademi hingga tim U-23 di klub-klub Inggris, termasuk Sunderland AFC U-23 dan Newcastle United U-23.

Selain itu, ia juga sempat menjadi manajer di South Shields FC sebelum akhirnya bergabung sebagai asisten manajer di Hartlepool United pada 2025. 

Pengalaman tersebut membuatnya dikenal sebagai pelatih yang piawai dalam mengembangkan pemain muda, khususnya di sektor ofensif.

Secara taktik, Dickman dikenal menyukai pendekatan menyerang dengan formasi 4-3-3. Gaya bermain ini dinilai sejalan dengan visi Herdman yang ingin membangun Timnas Indonesia sebagai tim yang agresif dan dinamis dalam menyerang.

Penunjukan Dickman juga menjadi sinyal keseriusan Herdman dalam membangun fondasi tim yang kompetitif. 

Dengan struktur kepelatihan yang semakin lengkap, diharapkan koordinasi antar lini dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menciptakan peluang dan meningkatkan produktivitas gol.

Kehadiran Dickman pun disambut positif oleh berbagai kalangan. Banyak yang menilai kombinasi pengalaman internasional dan kemampuan pengembangan pemain muda menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia.

Kini, tantangan terbesar Dickman adalah bagaimana menerjemahkan filosofi menyerangnya ke dalam permainan tim dalam waktu yang relatif singkat. Adaptasi dengan karakter pemain Indonesia juga menjadi kunci keberhasilannya.

Dengan bergabungnya Elliott Dickman, Timnas Indonesia tidak hanya menambah kekuatan di bangku pelatih, tetapi juga membuka harapan baru untuk tampil lebih tajam di lini depan pada kompetisi mendatang.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Fakta Jelang FIFA Series 2026, Nilai Pasar Timnas Indonesia Jauh Lampaui Saint Kitts dan Nevis - Image
Sepak Bola Indonesia

Fakta Jelang FIFA Series 2026, Nilai Pasar Timnas Indonesia Jauh Lampaui Saint Kitts dan Nevis

26 Maret 2026, 15.20 WIB

Dean James Batal Bela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Sumardji dan Direktur Go Ahead Eagles Beri Alasan Berbeda - Image
Sepak Bola Indonesia

Dean James Batal Bela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Sumardji dan Direktur Go Ahead Eagles Beri Alasan Berbeda

26 Maret 2026, 15.14 WIB

Bojan Hodak Dukung Beckham dan Reijnders di Timnas Indonesia, Jadi Modal Penting Bintang Persib Bandung Jelang FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Dukung Beckham dan Reijnders di Timnas Indonesia, Jadi Modal Penting Bintang Persib Bandung Jelang FIFA Series 2026

26 Maret 2026, 05.42 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

