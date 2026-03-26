Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 16.59 WIB

Mengenal Emilia Achmadi, Ahli Gizi yang Perkuat Timnas Indonesia Era John Herdman

Emilia Achmadi. (Instagram/@emiliaachmadi)

JawaPos.com - Kehadiran Emilia Achmadi dalam jajaran staf Timnas Indonesia era John Herdman menjadi salah satu langkah strategis yang patut diperhatikan. 

Di tengah persiapan menghadapi berbagai agenda penting seperti FIFA Series 2026, aspek nutrisi kini mendapat perhatian serius.

Emilia bukan sekadar tambahan dalam struktur tim. Ia membawa pengalaman panjang sebagai ahli gizi olahraga yang telah malang melintang di berbagai level kompetisi.

Sebelumnya, ia juga dikenal pernah menangani kebutuhan nutrisi pemain di Persija Jakarta saat era kepelatihan Thomas Doll.

Pengalamannya tidak hanya terbatas di sepak bola. Emilia pernah bekerja sama dengan berbagai federasi olahraga nasional, mulai dari angkat besi hingga tenis. 

Ia juga terlibat dalam ajang besar seperti Olimpiade Rio 2016, Asian Games 2018, hingga Olimpiade Tokyo 2020.

Dengan latar belakang tersebut, Emilia dinilai memiliki pemahaman komprehensif terkait kebutuhan fisik atlet di berbagai cabang olahraga.

Di Timnas Indonesia, perannya sangat krusial. Ia bertanggung jawab memastikan setiap pemain mendapatkan asupan nutrisi yang tepat, baik saat latihan maupun pertandingan. 

Dalam sepak bola modern, aspek ini menjadi salah satu penentu utama performa, terutama dalam menjaga stamina dan mempercepat proses pemulihan.

Pendekatan yang diterapkan Emilia juga berbasis ilmiah. Lulusan Oklahoma State University ini menekankan pentingnya pola makan teratur dan seimbang. 

Ia bahkan dikenal mengintegrasikan teknologi modern seperti analisis DNA untuk memahami kebutuhan nutrisi individu pemain secara lebih detail.

Menurut Emilia, kebiasaan sederhana seperti tidak melewatkan waktu makan memiliki dampak besar terhadap kondisi tubuh atlet. 

Editor: Edi Yulianto
