Resmi, Ini Susunan Lengkap Tim Pelatih Timnas Indonesia di Era John Herdman

JawaPos.com - PSSI akhirnya merilis secara resmi susunan lengkap tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari persiapan skuad Garuda jelang agenda internasional FIFA Series 2026.

Kehadiran Herdman sebagai pelatih kepala tidak datang sendirian. Ia membawa struktur kepelatihan yang terbilang lengkap, dengan total sembilan staf pendukung yang memiliki peran spesifik di berbagai aspek permainan.

Komposisi ini menunjukkan keseriusan dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif dan modern.

Dalam susunan tersebut, terdapat kombinasi menarik antara pelatih asing dan tenaga lokal. Empat nama dari Indonesia turut ambil bagian dalam tim ini, yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pendekatan internasional dan pemahaman karakter pemain lokal.

Nova Arianto menjadi salah satu sosok lokal yang dipercaya sebagai pembantu teknis. Ia akan bekerja sama dengan Simon Grayson dalam membantu implementasi strategi di lapangan.

Kehadiran Nova diharapkan bisa menjembatani komunikasi antara pelatih kepala dan para pemain.

Di sektor lain, Elliott Dickman bertanggung jawab pada lini serang. Tugasnya adalah meningkatkan efektivitas permainan ofensif Timnas Indonesia yang selama ini masih menjadi sorotan.

Sementara itu, lini pertahanan dipercayakan kepada Steven Vitoria, yang memiliki pengalaman sebagai pemain internasional.

Tak hanya fokus pada taktik, tim kepelatihan ini juga dilengkapi dengan peran-peran modern. Dzikry Lazuardi ditunjuk sebagai analis performa teknis yang bertugas mengolah data pertandingan.

Peran ini menjadi sangat krusial di era sepak bola modern yang semakin mengandalkan statistik dan analisis mendalam.

Selain itu, Valdano Wiriawanputra dipercaya sebagai ilmuwan olahraga. Ia akan membantu mengoptimalkan performa pemain melalui pendekatan ilmiah, termasuk dalam hal kebugaran dan pemulihan.