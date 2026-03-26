Andre Rizal Hanafi
27 Maret 2026, 01.40 WIB

Dua Kali Imbang, Persija Jakarta Fokus Perbaiki Performa Jelang Lawan Bhayangkara FC

Delapan pemain asing Persija Jakarta terancam hengkang di akhir musim 20252026. (Persija)

JawaPos.com - Dua hasil imbang beruntun yang diraih Persija Jakarta dalam laga terakhir menjadi sinyal peringatan bagi tim Ibu Kota. Hasil tersebut bukan sekadar kehilangan poin, tetapi juga menjadi alarm agar Macan Kemayoran segera bangkit dan menemukan kembali performa terbaiknya di sisa kompetisi.

Pelatih Mauricio Souza menyadari betul situasi ini. Ia menegaskan bahwa timnya tidak boleh berlarut dalam tren negatif dan harus segera kembali ke jalur kemenangan.

Menurutnya, fase akhir musim menuntut konsistensi dan peningkatan kualitas permainan di setiap lini. "Minggu-minggu penting dengan latihan intensif, menyempurnakan detail, dan meningkatkan level untuk fase akhir liga. Kami terus bekerja keras dengan fokus penuh pada tujuan musim ini," ujar Mauricio dikutip dari ileague.id.

Jeda menuju pertandingan pekan ke-26 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 5 April dimanfaatkan secara maksimal oleh tim pelatih. Program latihan disusun secara rinci dan terukur, dengan tujuan mengembalikan standar permainan terbaik yang sempat menurun.

Meski demikian, Persija harus menghadapi tantangan dengan absennya empat pemain yang mendapat panggilan tim nasional. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, serta Mauro Zijlstra. Kendati demikian, Mauricio tidak menganggap hal ini sebagai hambatan besar.

Sebagai solusi, sejumlah pemain dari akademi Persija dilibatkan dalam sesi latihan tim utama. Selain menjaga kualitas latihan tetap kompetitif, langkah ini juga menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menyerap pengalaman dan meningkatkan kemampuan mereka.

Di sisi lain, kabar baik datang dari kondisi Alaaeddine Ajaraie. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera hamstring saat menghadapi Borneo FC, namun kini kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif.

Ia bahkan sudah kembali ke Persija Training Ground untuk menjalani tahap akhir pemulihan bersama tim medis. Sementara itu, Hanif Sjahbandi masih harus menjalani proses pemulihan pascaoperasi lutut. Gelandang tersebut diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama sebelum kembali merumput bersama tim.

Dengan berbagai dinamika yang ada, Persija kini dihadapkan pada momen krusial. Hasil imbang sebelumnya harus dijadikan bahan evaluasi, bukan beban.

Jika mampu memaksimalkan waktu persiapan dan menjaga fokus, peluang untuk kembali meraih kemenangan tetap terbuka lebar.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Skuad Persik Kediri Kembali Bugar, Siap Hadapi Laga Krusial Lawan Persijap Jepara - Image
Sepak Bola Indonesia

Skuad Persik Kediri Kembali Bugar, Siap Hadapi Laga Krusial Lawan Persijap Jepara

26 Maret 2026, 16.08 WIB

Persik Kediri Fokus Pulihkan Fisik dan Benahi Lini Belakang Sebelum Menjamu Persijap Jepara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Fokus Pulihkan Fisik dan Benahi Lini Belakang Sebelum Menjamu Persijap Jepara

26 Maret 2026, 15.47 WIB

Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia FIFA Series 2026, Persija Jakarta Sumbang Nama Terbanyak - Image
Sepak Bola Indonesia

Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia FIFA Series 2026, Persija Jakarta Sumbang Nama Terbanyak

26 Maret 2026, 04.17 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

