Dua Kali Imbang, Persija Jakarta Fokus Perbaiki Performa Jelang Lawan Bhayangkara FC

JawaPos.com - Dua hasil imbang beruntun yang diraih Persija Jakarta dalam laga terakhir menjadi sinyal peringatan bagi tim Ibu Kota. Hasil tersebut bukan sekadar kehilangan poin, tetapi juga menjadi alarm agar Macan Kemayoran segera bangkit dan menemukan kembali performa terbaiknya di sisa kompetisi.

Pelatih Mauricio Souza menyadari betul situasi ini. Ia menegaskan bahwa timnya tidak boleh berlarut dalam tren negatif dan harus segera kembali ke jalur kemenangan.

Menurutnya, fase akhir musim menuntut konsistensi dan peningkatan kualitas permainan di setiap lini. "Minggu-minggu penting dengan latihan intensif, menyempurnakan detail, dan meningkatkan level untuk fase akhir liga. Kami terus bekerja keras dengan fokus penuh pada tujuan musim ini," ujar Mauricio dikutip dari ileague.id.

Jeda menuju pertandingan pekan ke-26 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 5 April dimanfaatkan secara maksimal oleh tim pelatih. Program latihan disusun secara rinci dan terukur, dengan tujuan mengembalikan standar permainan terbaik yang sempat menurun.

Meski demikian, Persija harus menghadapi tantangan dengan absennya empat pemain yang mendapat panggilan tim nasional. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, serta Mauro Zijlstra. Kendati demikian, Mauricio tidak menganggap hal ini sebagai hambatan besar.

Sebagai solusi, sejumlah pemain dari akademi Persija dilibatkan dalam sesi latihan tim utama. Selain menjaga kualitas latihan tetap kompetitif, langkah ini juga menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menyerap pengalaman dan meningkatkan kemampuan mereka.

Di sisi lain, kabar baik datang dari kondisi Alaaeddine Ajaraie. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera hamstring saat menghadapi Borneo FC, namun kini kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif.

Ia bahkan sudah kembali ke Persija Training Ground untuk menjalani tahap akhir pemulihan bersama tim medis. Sementara itu, Hanif Sjahbandi masih harus menjalani proses pemulihan pascaoperasi lutut. Gelandang tersebut diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama sebelum kembali merumput bersama tim.

Dengan berbagai dinamika yang ada, Persija kini dihadapkan pada momen krusial. Hasil imbang sebelumnya harus dijadikan bahan evaluasi, bukan beban.