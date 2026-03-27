Edi Yulianto
27 Maret 2026, 17.08 WIB

Target Borneo FC Menghidupkan Asa Juara, Perlakukan Setiap Laga Layaknya Final

Borneo FC kembali geber latihan persiapan hadapi Madura United. (Istimewa)

JawaPos.com - Persaingan menuju tangga juara Super League 2025/2026 kian memanas. Di tengah ketatnya perebutan posisi puncak, Borneo FC Samarinda telah kembali memulai langkahnya di jeda kompetisi dengan satu misi menjaga asa hingga garis akhir.

Libur singkat setelah menghadapi Persib Bandung pada pekan sebelumnya dimanfaatkan tim untuk memulihkan energi. Kini, tim kembali berkumpul dengan fokus penuh menatap sembilan laga tersisa yang akan menentukan arah musim.

Saat ini, Borneo FC menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 54 poin. Itu menjadi bukti konsistensi tim sepanjang musim, meski jarak empat poin dari Persib di puncak. Serta tekanan dari Persija Jakarta di bawahnya membuat setiap laga tidak lagi sekadar laga biasa.

Pelatih Fabio Lefundes menegaskan timnya siap menghadapi tekanan tersebut. Baginya, fase akhir musim adalah ujian mental sekaligus konsistensi.

“Yang jelas kami akan terus berusaha dan bekerja keras sampai akhir,” tegasnya.

Selain itu, optimisme juga mengalir dari manajemen tim bahwa peluang untuk meraih gelar masih terbuka, selama tim mampu menjaga fokus dan tidak terpeleset di momen krusial.

“Artinya, kita masih ada harapan. Yang jelas kami akan berusaha dan berharap mimpi itu bisa kita wujudkan,” ujar Manajer Borneo FC, Dandri Dauri.

Pada April mendatang akan menjadi fase penentuan. Borneo FC akan menjalani laga melawan Madura United FC, PSBS Biak, dan Semen Padang FC. Laga itu menjadi peluang emas untuk mengamankan poin penuh.

Setiap laga akan dianggap Borneo FC layaknya final, karena tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Pasalnya, satu hasil buruk bisa mengubah peta persaingan secara drastis.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Usai Libur Lebaran, Borneo FC Genjot Latihan Fisik dan Taktik Jelang Hadapi Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Libur Lebaran, Borneo FC Genjot Latihan Fisik dan Taktik Jelang Hadapi Madura United

27 Maret 2026, 02.40 WIB

Persib, Borneo, Persija Aman dari Degradasi, Drama Zona Merah BRI Super League Makin Sengit - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib, Borneo, Persija Aman dari Degradasi, Drama Zona Merah BRI Super League Makin Sengit

24 Maret 2026, 06.52 WIB

Cerita Adam Alis Permalukan Mantan Klub Borneo FC, Persib Bandung Makin Nyaman di Puncak Kejar Hattrick Juara! - Image
Sepak Bola Indonesia

Cerita Adam Alis Permalukan Mantan Klub Borneo FC, Persib Bandung Makin Nyaman di Puncak Kejar Hattrick Juara!

20 Maret 2026, 14.46 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

