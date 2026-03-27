Target Borneo FC Menghidupkan Asa Juara, Perlakukan Setiap Laga Layaknya Final

JawaPos.com - Persaingan menuju tangga juara Super League 2025/2026 kian memanas. Di tengah ketatnya perebutan posisi puncak, Borneo FC Samarinda telah kembali memulai langkahnya di jeda kompetisi dengan satu misi menjaga asa hingga garis akhir.

Libur singkat setelah menghadapi Persib Bandung pada pekan sebelumnya dimanfaatkan tim untuk memulihkan energi. Kini, tim kembali berkumpul dengan fokus penuh menatap sembilan laga tersisa yang akan menentukan arah musim.

Saat ini, Borneo FC menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 54 poin. Itu menjadi bukti konsistensi tim sepanjang musim, meski jarak empat poin dari Persib di puncak. Serta tekanan dari Persija Jakarta di bawahnya membuat setiap laga tidak lagi sekadar laga biasa.

Pelatih Fabio Lefundes menegaskan timnya siap menghadapi tekanan tersebut. Baginya, fase akhir musim adalah ujian mental sekaligus konsistensi.

“Yang jelas kami akan terus berusaha dan bekerja keras sampai akhir,” tegasnya.

Selain itu, optimisme juga mengalir dari manajemen tim bahwa peluang untuk meraih gelar masih terbuka, selama tim mampu menjaga fokus dan tidak terpeleset di momen krusial.

“Artinya, kita masih ada harapan. Yang jelas kami akan berusaha dan berharap mimpi itu bisa kita wujudkan,” ujar Manajer Borneo FC, Dandri Dauri.

Pada April mendatang akan menjadi fase penentuan. Borneo FC akan menjalani laga melawan Madura United FC, PSBS Biak, dan Semen Padang FC. Laga itu menjadi peluang emas untuk mengamankan poin penuh.