Ranking FIFA Saint Kitts and Nevis, Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

JawaPos.com - Masih banyak pencinta sepak bola tanah air yang belum banyak mengetahui mengenai tim nasional Saint Kitts and Nevis, lawan Timnas Indonesia pada semifinal FIFA Series 2026.

Bagi fans liga Indonesia, satu hal yang familiar mengenai Saint Kitts and Nevis di telinga mereka adalah nama Keith Kayamba Gumbs. Striker yang pernah membela Sriwijaya FC Palembang ini sangat tajam di lini depan. Berbagai prestasi ia persembahkan kepada Laskar Wong Kito.

Tak hanya soal gol, selebrasi unik setelah ia mencetak gol membuat Gumbs, yang masih memegang status pencetak gol terbanyak timnas Saint Kitts and Nevis hingga saat ini, begitu lekat dalam ingatan.

Saint Kitts and Nevis merupakan negara kepulauan kecil di laut Karibia. Secara geografis, mereka bagian dari Amerika Utara. Maka, tim sepak bola mereka masuk ke dalam konfederasi zona CONCACAF.

Pencapaian timnas sepak bola Saint Kitts and Nevis tak terlalu menonjol. Beberapa prestasi terbesar mereka, yakni lolos CONCACAF Gold Cup 2023 dan runner-up Caribbean Cup 1997.

Pada Piala Dunia, negara dengan ibu kota di Basseterre ini belum pernah berpartisipasi di putaran final. Prestasi tertinggi mereka ketika berhasil masuk babak semifinal kualifikasi zona CONCACAF untuk Piala Dunia 2006.

Saat ini, tim nasional sepak bola pria Saint Kitts and Nevis berada di ranking 154 FIFA, berjarak 33 peringkat dengan Indonesia yang bertengger di urutan 121.

Jadwal FIFA Series Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis Jumat, 27 Maret 2026

Jam Tayang/Kick Off: 20.00 WIB

Venue: Stadion Gelora Bung Karno

Siaran Langsung: Indosiar