Muhammad Imaduddin Suria Saputra
27 Maret 2026, 18.47 WIB

Ranking FIFA Saint Kitts and Nevis, Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Skuad Saint Kitts and Nevis, dan berikut ranking FIFA mereka jelang menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. (sknfa.com)

JawaPos.com - Masih banyak pencinta sepak bola tanah air yang belum banyak mengetahui mengenai tim nasional Saint Kitts and Nevis, lawan Timnas Indonesia pada semifinal FIFA Series 2026.

Bagi fans liga Indonesia, satu hal yang familiar mengenai Saint Kitts and Nevis di telinga mereka adalah nama Keith Kayamba Gumbs. Striker yang pernah membela Sriwijaya FC Palembang ini sangat tajam di lini depan. Berbagai prestasi ia persembahkan kepada Laskar Wong Kito

Tak hanya soal gol, selebrasi unik setelah ia mencetak gol membuat Gumbs, yang masih memegang status pencetak gol terbanyak timnas Saint Kitts and Nevis hingga saat ini, begitu lekat dalam ingatan.

Saint Kitts and Nevis merupakan negara kepulauan kecil di laut Karibia. Secara geografis, mereka bagian dari Amerika Utara. Maka, tim sepak bola mereka masuk ke dalam konfederasi zona CONCACAF.

Pencapaian timnas sepak bola Saint Kitts and Nevis tak terlalu menonjol. Beberapa prestasi terbesar mereka, yakni lolos CONCACAF Gold Cup 2023 dan runner-up Caribbean Cup 1997. 

Pada Piala Dunia, negara dengan ibu kota di Basseterre ini belum pernah berpartisipasi di putaran final. Prestasi tertinggi mereka ketika berhasil masuk babak semifinal kualifikasi zona CONCACAF untuk Piala Dunia 2006.

Saat ini, tim nasional sepak bola pria Saint Kitts and Nevis berada di ranking 154 FIFA, berjarak 33 peringkat dengan Indonesia yang bertengger di urutan 121.

Jadwal FIFA Series Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Jumat, 27 Maret 2026

Jam Tayang/Kick Off: 20.00 WIB

Venue: Stadion Gelora Bung Karno

Siaran Langsung: Indosiar

Live Streaming: Vidio

Editor: Edi Yulianto
Comeback Penuh Tekad! Elkan Baggott Siap Pimpin Timnas Indonesia Terbang Lebih Tinggi, Bawa Pengalaman Eropa di FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Comeback Penuh Tekad! Elkan Baggott Siap Pimpin Timnas Indonesia Terbang Lebih Tinggi, Bawa Pengalaman Eropa di FIFA Series 2026

27 Maret 2026, 18.22 WIB

Kembali ke Timnas Indonesia, Elkan Baggott Enggan Beberkan Alasan Absen Selama hampir 2 Tahun - Image
Sepak Bola Indonesia

Kembali ke Timnas Indonesia, Elkan Baggott Enggan Beberkan Alasan Absen Selama hampir 2 Tahun

27 Maret 2026, 17.11 WIB

Justin Hubner Masih Punya Keinginan Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia - Image
Sepak Bola Indonesia

Justin Hubner Masih Punya Keinginan Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia

27 Maret 2026, 14.00 WIB

Terpopuler

1

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

2

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

3

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

4

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

5

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

6

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

7

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

8

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

9

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

10

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

