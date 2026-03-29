Edi Yulianto
29 Maret 2026, 18.57 WIB

Bedah Kekuatan Bulgaria Sepeninggal Hristo Stoichkov dan Dimitar Berbatov, Masih Bertaji dengan Darah Muda

Selebrasi para pemain Timnas Bulgaria usai menang melawan Kepulauan Solomon dengan skor mencolok 10-2 di jang FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Bulgaria pernah memiliki nama beken di dunia sepak bola, sebut saja Hristo Stoichkov hingga Dimitar Berbatov. Bagaimana dengan skuad timnas mereka saat ini?

Di bawah dua nama besar itu, Bulgaria sempat disegani. Stoichkov contohnya. Ia tak hanya meraih Ballon d'Or, dan Sepatu Emas pada 1994, dirinya juga pernah membawa Bulgaria menempati posisi 4 di Piala Dunia 1994.

Pengakuan dunia terhadap nama besar Stoichkov makin besar setelah dirinya membawa Barcelona meraih gelar juara Liga Champions pada 1992.

Tak beda jauh dengan Berbatov, meski tak seberuntung seniornya itu bersama klub maupun timnas Bulgaria. Walau begitu, Berbatov pernah membela sejumlah klub besar dunia macam Tottenham Hotspur hingga Manchester United.

Nah, ketika keduanya pensiun, timnas Bulgaria saat ini lebih banyak mengandalkan pemain muda. Pemain paling senior dalam skuad Bulgaria adalah kiper Dimitar Mitov. Kiper berusia 29 tahun itu kini membela klub Skotlandia, Aberdeen.

Artinya, skuad Bulgaria yang kini dilatih Aleksandar Dimitrov diperkuat darah segar, yang ditengarai menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia saat bertemu di final FIFA Series 2026 di SUGBK, Senin (30/3) malam WIB.

Bulgaria bisa saja menjadi batu sandungan. Apalagi, selain Mitov yang bermain di luar kompetisi Bulgaria, mereka juga memiliki pemain muda yang berkiprah di kompetisi Eropa di luar Bulgaria.

Sebut saja Rosen Bozhinov (21 tahun) yang berkiprah di klub Italia, Pisa, dan Hristiyan Petrov (23 tahun) bersama klub Belanda, Heerenveen.

Ada pula Marin Petkov (22 tahun) yang berkarier di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Taawoun, dan Zdravko Dimitrov (27 tahun) bersama klub Turki, Amedspor.

Pengalaman yang mereka bawa tentunya saling melengkapi bersama skuad Bulgaria, dan kekuatan itu tentu saja menjadi ujian bagi Timnas Indonesia di laga nanti.

Artikel Terkait
Perbandingan Ranking FIFA Bulgaria dan Timnas Indonesia Jelang Final FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Perbandingan Ranking FIFA Bulgaria dan Timnas Indonesia Jelang Final FIFA Series 2026

29 Maret 2026, 18.26 WIB

Komentar Pelatih Bulgaria Bikin Panas Laga Kontra Timnas Indonesia di Final FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Komentar Pelatih Bulgaria Bikin Panas Laga Kontra Timnas Indonesia di Final FIFA Series 2026

29 Maret 2026, 17.57 WIB

Komentar Beckham Putra Jelang Timnas Indonesia Ditantang Bulgaria di Final FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Komentar Beckham Putra Jelang Timnas Indonesia Ditantang Bulgaria di Final FIFA Series 2026

29 Maret 2026, 17.28 WIB

Terpopuler

1

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

2

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

3

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

4

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

5

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

6

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

7

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

8

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

9

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

10

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

