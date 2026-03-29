Bedah Kekuatan Bulgaria Sepeninggal Hristo Stoichkov dan Dimitar Berbatov, Masih Bertaji dengan Darah Muda

JawaPos.com - Bulgaria pernah memiliki nama beken di dunia sepak bola, sebut saja Hristo Stoichkov hingga Dimitar Berbatov. Bagaimana dengan skuad timnas mereka saat ini?

Di bawah dua nama besar itu, Bulgaria sempat disegani. Stoichkov contohnya. Ia tak hanya meraih Ballon d'Or, dan Sepatu Emas pada 1994, dirinya juga pernah membawa Bulgaria menempati posisi 4 di Piala Dunia 1994.

Pengakuan dunia terhadap nama besar Stoichkov makin besar setelah dirinya membawa Barcelona meraih gelar juara Liga Champions pada 1992.

Tak beda jauh dengan Berbatov, meski tak seberuntung seniornya itu bersama klub maupun timnas Bulgaria. Walau begitu, Berbatov pernah membela sejumlah klub besar dunia macam Tottenham Hotspur hingga Manchester United.

Nah, ketika keduanya pensiun, timnas Bulgaria saat ini lebih banyak mengandalkan pemain muda. Pemain paling senior dalam skuad Bulgaria adalah kiper Dimitar Mitov. Kiper berusia 29 tahun itu kini membela klub Skotlandia, Aberdeen.

Artinya, skuad Bulgaria yang kini dilatih Aleksandar Dimitrov diperkuat darah segar, yang ditengarai menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia saat bertemu di final FIFA Series 2026 di SUGBK, Senin (30/3) malam WIB.

Bulgaria bisa saja menjadi batu sandungan. Apalagi, selain Mitov yang bermain di luar kompetisi Bulgaria, mereka juga memiliki pemain muda yang berkiprah di kompetisi Eropa di luar Bulgaria.

Sebut saja Rosen Bozhinov (21 tahun) yang berkiprah di klub Italia, Pisa, dan Hristiyan Petrov (23 tahun) bersama klub Belanda, Heerenveen.

Ada pula Marin Petkov (22 tahun) yang berkarier di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Taawoun, dan Zdravko Dimitrov (27 tahun) bersama klub Turki, Amedspor.