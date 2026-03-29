Perbandingan Ranking FIFA Bulgaria dan Timnas Indonesia Jelang Final FIFA Series 2026

JawaPos.com - Jelang final FIFA Series 2026, perbandingan ranking antara Bulgaria dan Timnas Indonesia menjadi sorotan. Laga negara beda benua ini tentu akan menyajikan gaya permainan berbeda antara kedua tim. Selain itu, perbedaan ranking juga akan memengaruhi jalannya pertandingan.

Timnas Indonesia berhasil melaju ke partai final FIFA Series 2026 setelah mengandaskan perlawanan Saint Kitts and Nevis empat gol tanpa balas. Dua gol dari Beckham Putra, Ole Romeny, dan Mauro Zijlstra sekaligus mempersembahkan kemenangan perdana pelatih baru John Herdman.

Menghadapi Bulgaria di laga final tentu akan berbeda. Kualitas tim yang jauh lebih baik dibandingkan lawan sebelumnya akan membuat laga berjalan ketat bagi Kevin Diks dan kolega.

Sementara itu, Bulgaria berpesta gol ke gawang Kepulauan Solomon dengan mencetak kemenangan 10-2. Perbedaan kualitas menjadi kunci keberhasilan Bulgaria mendominasi permainan dan meraih hasil positif dengan skor telak.

Menghadapi Timnas Indonesia di laga final, anak asuh Aleksandar Dimitrov jelas tidak akan semudah mengontrol permainan saat bersua Kepulauan Solomon. Hadirnya beberapa pemain Indonesia yang berlaga di Eropa seperti Calvin Verdonk, Jay Idzes, hingga Emil Audero tentu akan membuat laga berjalan menarik.

Ranking FIFA Bulgaria Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Bulgaria kini berada di ranking 85 dunia dengan total 1275,09 poin, naik dua tingkat setelah menang atas Kepulauan Solomon.

