Muhammad Imaduddin Suria Saputra
29 Maret 2026, 19.54 WIB

Prediksi Line-up Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Susunan 11 pemain pertama yang diturunkan dalam sebuah pertandingan akan menentukan jalannya pertandingan. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat, Bulgaria, dalam laga final FIFA Series 2026, Senin (30/3). Siapakah starting XI yang akan dimainkan pelatih John Herdman?

Bertemu Bulgaria, yang memiliki ranking lebih tinggi (85) dibanding Indonesia (120), John Herdman tentu wajib cermat dalam menyusun susunan pemain. Perbedaan gaya bermain dengan Saint Kitts and Nevis menjadi faktor utama pelatih asal Inggris dalam menentukan pemain yang akan bermain sedari awal pertandingan.

Pada laga kontra Bulgaria, seluruh pemain Timnas Indonesia dalam keadaan fit dan tidak ada yang mengalami cedera serius. Hal itu tentu akan memudahkan tim kepelatihan dalam meramu taktik untuk meraih kemenangan.

Pada posisi penjaga gawang, Emil Audero diprediksi akan bermain sedari awal pertandingan menggantikan Maarten Paes yang sudah bermain penuh 90 menit saat menghadapi Saint Kitts and Nevis.

Pemain Belakang

Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Elkan Baggott diperkirakan akan kembali turun. Pengalaman Jay tentu sangat dibutuhkan dalam mengawal para pemain depan Bulgaria. Sementara itu, postur tinggi Elkan Baggott dapat mengantisipasi bola-bola atas yang diterapkan sang lawan.

Pemain Tengah

Joey Pelupessy yang masuk pada babak kedua di laga kontra Saint Kitts and Nevis diprediksi akan turun sedari awal. Ia akan didampingi Calvin Verdonk. Sementara posisi wingback kanan akan ditempati Kevin Diks, dan wingback kiri akan menjadi milik Dony Tri Pamungkas yang bermain apik saat bersua Saint Kitts and Nevis.

Pemain Depan

Ole Romeny yang mencetak satu gol dan dua assist bersama winger lincah Persib Bandung, Beckham Putra, diprediksi akan kembali menjadi starter di laga krusial ini. Sedangkan posisi Ramadhan Sananta diperkirakan akan digantikan Ragnar Oratmangoen.

Prediksi Line-up Timnas Indonesia vs Bulgaria

Formasi 3-4-3

Kiper: Emil Audero
Pemain Belakang: Rizky Ridho, Jay Idzes, Elkan Baggott
Pemain Tengah: Kevin Diks, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Dony Tri Pamungkas
Pemain Depan: Beckham Putra, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen

Editor: Edi Yulianto
