Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 02.30 WIB

Jadwal Pekan 23 Championship 2025/2026, Persaingan Promosi dan Degradasi Makin Panas

Latihan PSIS Semarang. (Istimewa) - Image

Latihan PSIS Semarang. (Istimewa)

JawaPos.com - Kompetisi Championship 2025/2026 memasuki fase krusial dengan bergulirnya pekan ke-23 pada akhir pekan ini.

Dengan hanya menyisakan lima pertandingan di putaran ketiga, tensi persaingan antar tim dipastikan semakin meningkat. Tidak hanya perebutan tiket promosi di papan atas, namun juga perjuangan menghindari zona degradasi di papan bawah.

Pekan ini akan dibuka pada Jumat (3/4) dengan dua pertandingan menarik. Laga sore hari mempertemukan Sriwijaya FC melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. 

Meski Sriwijaya FC sudah dipastikan terdegradasi musim depan, mereka tetap bertekad memberikan perlawanan maksimal.

Sementara itu, PSPS Pekanbaru datang dengan misi penting untuk menjauh dari ancaman play-off degradasi.

Masih di hari yang sama, laga malam akan menyajikan duel papan atas antara Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC Banten di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim saat ini bersaing di posisi teratas klasemen Grup Barat.

Memasuki Sabtu (4/4), empat pertandingan siap memanjakan pecinta sepak bola nasional. Dua laga sore akan mempertemukan Persiku Kudus melawan Kendal Tornado FC, serta PSS Sleman kontra Persipal FC. 

Bagi Kendal Tornado FC dan PSS Sleman, laga ini menjadi sangat penting untuk menjaga peluang tetap berada di jalur persaingan papan atas. 

PSS, yang kini memimpin klasemen Grup Timur, ingin menjaga jarak dari para pesaingnya.
Pada malam hari, Persiba Balikpapan akan menjamu Persipura Jayapura di Stadion Batakan. 

Artikel Terkait
Persaingan Sengit Grup Timur Pegadaian Championship, Persipura Waspadai Ancaman Barito dan Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persaingan Sengit Grup Timur Pegadaian Championship, Persipura Waspadai Ancaman Barito dan Kendal Tornado FC

02 April 2026, 04.09 WIB

Tocantins Tak Hanya Top Skor PSS, Kini Catat 9 Assist di Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Tocantins Tak Hanya Top Skor PSS, Kini Catat 9 Assist di Championship

25 Maret 2026, 19.47 WIB

Riko Simanjuntak Bersinar di PSS Sleman, Musim ini Koleksi 6 Assist di Pegadaian Championship 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Riko Simanjuntak Bersinar di PSS Sleman, Musim ini Koleksi 6 Assist di Pegadaian Championship 2025/2026

24 Maret 2026, 06.26 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

