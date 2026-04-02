Jadwal Pekan 23 Championship 2025/2026, Persaingan Promosi dan Degradasi Makin Panas

Kompetisi Championship 2025/2026 memasuki fase krusial dengan bergulirnya pekan ke-23 pada akhir pekan ini.

Dengan hanya menyisakan lima pertandingan di putaran ketiga, tensi persaingan antar tim dipastikan semakin meningkat. Tidak hanya perebutan tiket promosi di papan atas, namun juga perjuangan menghindari zona degradasi di papan bawah.

Pekan ini akan dibuka pada Jumat (3/4) dengan dua pertandingan menarik. Laga sore hari mempertemukan Sriwijaya FC melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Meski Sriwijaya FC sudah dipastikan terdegradasi musim depan, mereka tetap bertekad memberikan perlawanan maksimal.

Sementara itu, PSPS Pekanbaru datang dengan misi penting untuk menjauh dari ancaman play-off degradasi.

Masih di hari yang sama, laga malam akan menyajikan duel papan atas antara Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC Banten di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim saat ini bersaing di posisi teratas klasemen Grup Barat.

Memasuki Sabtu (4/4), empat pertandingan siap memanjakan pecinta sepak bola nasional. Dua laga sore akan mempertemukan Persiku Kudus melawan Kendal Tornado FC, serta PSS Sleman kontra Persipal FC.

Bagi Kendal Tornado FC dan PSS Sleman, laga ini menjadi sangat penting untuk menjaga peluang tetap berada di jalur persaingan papan atas.