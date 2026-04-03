Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 00.57 WIB

Drama Kanjuruhan! Arema FC Tahan Malut United 1-1, Tren Buruk Akhirnya Terhenti

Duel sengit Arema FC vs Malut United di Stadion Kanjuruhan berakhir imbang 1-1. (Arema FC)

JawaPos.com — Arema FC akhirnya bisa bernapas lega setelah melewati periode sulit di Super League 2025/2026. Menjamu Malut United di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4/2026) sore WIB, Singo Edan sukses mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun usai bermain imbang 1-1.

Hasil ini memang belum sepenuhnya memuaskan, namun cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri tim. Apalagi lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan penghuni papan atas klasemen sementara.

Arema FC langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Dukungan penuh suporter di Stadion Kanjuruhan menjadi energi tambahan bagi skuad Singo Edan untuk menekan pertahanan Malut United.

Gol yang ditunggu publik tuan rumah akhirnya hadir pada menit ke-26. Bek andalan Hansamu Yama berhasil memecah kebuntuan lewat sundulan jarak dekat yang tak mampu dihalau kiper Malut United, Angga Saputro.

Gol tersebut berawal dari situasi bola mati yang dieksekusi Gustavo Franca dari sisi kiri. Umpan matang itu disambut sempurna oleh Hansamu yang berdiri bebas di depan gawang.

Keunggulan 1-0 membuat Arema FC semakin percaya diri dalam mengontrol jalannya pertandingan. Namun, Malut United tidak tinggal diam dan mulai meningkatkan intensitas serangan.

Petaka datang bagi Arema FC saat wasit menunjuk titik putih ke kotak penalti mereka. Pelanggaran Johan Alfarizi terhadap Igor Inocencio dalam situasi sepak pojok membuat Malut United mendapatkan hadiah penalti.

David da Silva yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan mendatarnya mengarah ke sudut bawah gawang dan tak mampu dijangkau penjaga gawang Arema FC.

Skor berubah menjadi 1-1 dan membuat pertandingan semakin menarik. Kedua tim sama-sama bermain terbuka demi mencari gol tambahan.

