Prediksi Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang: Misi Green Force Lanjutkan Dominasi, Menang 6 Kali Kontra Pendekar Cisadane

JawaPos.com – Performa Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang dalam dua laga terakhir bertolak belakang. Green Force tak pernah menang. Bruno Moreira dkk. meraih satu hasil imbang, dua kekalahan. Kekalahan itu bahkan berakhir dengan skor telak, dihajar 5-1 oleh tuan rumah Borneo FC (7/3).

Sekaligus menjadi salah satu kekalahan terbesar Persebaya sejak 2018. Sementara itu, Persita Tangerang sedang dalam performa terbaik. Mereka selalu menang dalam dua laga terakhir. Statistiknya juga bagus. Pendekar Cisadane, julukan Persita, mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol.

Namun, statistik itu tidak membuat Persebaya keder. Mereka mengusung misi bangkit saat menjamu Persita di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam ini (siaran langsung Indosiar pukul 19.00 WIB).

"Kami ingin menang. Namun, itu hanya bisa terjadi jika kami menunjukkan bahwa kami menginginkan (kemenangan) lebih dari mereka," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, seperti dikutip dari laman resmi Liga 1.

Pelatih asal Portugal itu tahu bahwa Persita bukan lawan yang mudah.

"Motivasi mereka tinggi setelah menang besar (4-1) atas Madura United. Sementara kami datang dari kekalahan 5-1 dari Borneo FC, dan tidak ada yang suka hasil seperti itu," terangnya.

Apalagi, dia sudah melihat gaya permainan Persita. "Mereka terus menanjak. Mereka sekarang adalah tim yang lebih baik," tambah Tavares.

Namun, Tavares menyatakan tahu cara untuk menahan. "Kami harus mempertahankan agresivitas, memenangkan duel, dan tetap konsisten sepanjang pertandingan. Kami juga harus membuat keputusan yang lebih baik serta memperbaiki posisi saat tanpa bola maupun dengan bola," bebernya.

Superior atas Persita