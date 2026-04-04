Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
04 April 2026, 20.13 WIB

Prediksi Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang: Misi Green Force Lanjutkan Dominasi, Menang 6 Kali Kontra Pendekar Cisadane

Bernardo Tavares siap menangkan Persebaya Surabaya atas Persita. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com – Performa Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang dalam dua laga terakhir bertolak belakang. Green Force tak pernah menang. Bruno Moreira dkk. meraih satu hasil imbang, dua kekalahan. Kekalahan itu bahkan berakhir dengan skor telak, dihajar 5-1 oleh tuan rumah Borneo FC (7/3).

Sekaligus menjadi salah satu kekalahan terbesar Persebaya sejak 2018. Sementara itu, Persita Tangerang sedang dalam performa terbaik. Mereka selalu menang dalam dua laga terakhir. Statistiknya juga bagus. Pendekar Cisadane, julukan Persita, mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol.

Namun, statistik itu tidak membuat Persebaya keder. Mereka mengusung misi bangkit saat menjamu Persita di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam ini (siaran langsung Indosiar pukul 19.00 WIB).

"Kami ingin menang. Namun, itu hanya bisa terjadi jika kami menunjukkan bahwa kami menginginkan (kemenangan) lebih dari mereka," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, seperti dikutip dari laman resmi Liga 1.

Pelatih asal Portugal itu tahu bahwa Persita bukan lawan yang mudah.

"Motivasi mereka tinggi setelah menang besar (4-1) atas Madura United. Sementara kami datang dari kekalahan 5-1 dari Borneo FC, dan tidak ada yang suka hasil seperti itu," terangnya.

Apalagi, dia sudah melihat gaya permainan Persita. "Mereka terus menanjak. Mereka sekarang adalah tim yang lebih baik," tambah Tavares.

Namun, Tavares menyatakan tahu cara untuk menahan. "Kami harus mempertahankan agresivitas, memenangkan duel, dan tetap konsisten sepanjang pertandingan. Kami juga harus membuat keputusan yang lebih baik serta memperbaiki posisi saat tanpa bola maupun dengan bola," bebernya.

Superior atas Persita

Persebaya punya catatan bagus setiap kali bertemu Persita. Hal itu terlihat dalam sembilan pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi kasta teratas.

Artikel Terkait
Magis Throw-in Persebaya Surabaya! Catur dan Rivera Jadi Senjata Rahasia Hadapi Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
Sepak Bola Indonesia

Magis Throw-in Persebaya Surabaya! Catur dan Rivera Jadi Senjata Rahasia Hadapi Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

04 April 2026, 15.43 WIB

Palang Pintu Persita Tangerang Menggila! Igor Rodrigues Siap Bungkam Ledakan Persebaya Surabaya di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

Palang Pintu Persita Tangerang Menggila! Igor Rodrigues Siap Bungkam Ledakan Persebaya Surabaya di GBT

04 April 2026, 15.40 WIB

Persita Tangerang Wacanakan Laga Kandang tanpa Atap Stadion Indomilk Arena, Pasca Tandang ke Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita Tangerang Wacanakan Laga Kandang tanpa Atap Stadion Indomilk Arena, Pasca Tandang ke Persebaya Surabaya

04 April 2026, 15.26 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

