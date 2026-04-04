Ardha Ihsan Asy'Ari
04 April 2026, 20.26 WIB

Bernardo Tavares Singgung Gol Francisco Rivera ke Gawang Persita Tangerang! Bukan Jadi Jaminan Menang Mudah di GBT

Francisco Rivera bersiap ladeni Persita Tangerang. (Persebaya Surabaya)

JawaPos.com – Kondisi Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang menjelang pertemuan kedua tim malam ini (4/4) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) cenderung lebih menguntungkan tim tamu.

Jika menilik performa terakhir sebelum jeda kompetisi Maret, Persita datang dengan modal positif. Pendekar Cisadane sukses membungkam Madura United dengan skor telak 4-1. Sebaliknya, Persebaya justru menelan kekalahan menyakitkan setelah dihajar Borneo FC 1-5.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyadari situasi tersebut. Meski pada pertemuan pertama Green Force mampu mencuri kemenangan 1-0, dia menegaskan hasil itu tak bisa dijadikan patokan.

“Ya, pertandingan putaran pertama. Saya menonton dan menganalisisnya. Persebaya mencetak gol dari serangan balik setelah lemparan ke dalam. Catur memberi assist dan Rivera mencetak gol. Tapi menurut saya, Persita sekarang lebih kuat,” ujar Tavares, dikutip dari ILeague.

Pelatih asal Portugal itu menilai Persita mengalami perkembangan signifikan di bawah asuhan Carlos Pena. Selain itu, mereka juga sedang dalam tren positif setelah meraih kemenangan beruntun.

Di sisi lain, kondisi Persebaya belum sepenuhnya ideal. Kekalahan telak dari Borneo FC masih membayangi. Meski telah menjalani latihan intensif, trauma hasil tersebut serta kondisi beberapa pemain yang masih cedera menjadi tantangan tersendiri.

“Mereka punya pemain bagus. Dinamika tim mereka berbeda sekarang. Motivasi mereka tinggi, gol-gol yang mereka cetak menambah kepercayaan diri. Sementara kami di posisi sebaliknya setelah kalah 5-1. Tidak mudah, karena sepak bola bagi saya adalah tentang kemenangan,” jelasnya.

Karena itu, Tavares menekankan pentingnya menjalankan game plan dengan disiplin. Selain itu, dia ingin para pemainnya menunjukkan determinasi lebih besar dibandingkan lawan.

“Kalau ingin menang, kami harus menunjukkan di lapangan bahwa kami lebih menginginkan kemenangan daripada mereka,” tegasnya.

Untuk mendongkrak motivasi tim, Tavares juga berharap dukungan penuh suporter. Dia meminta Bonek dan Bonita memadati GBT demi memberi energi tambahan bagi Bruno Moreira dkk.

