Siaran Langsung PSM vs Persis 4 April 2026: Jadwal, Prediksi, dan Link Live Streaming

JawaPos.com - Laga menarik akan tersaji pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 saat PSM Makassar menjamu Persis Solo.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (4/4/2026) pukul 15.30 WIB.

Duel ini menjadi sangat penting, terutama bagi PSM Makassar yang tengah berada dalam tekanan. Tim berjuluk Juku Eja tersebut belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Hasil minor ini membuat posisi mereka di klasemen sementara turun ke peringkat ke-13 dengan raihan 24 poin.

Kondisi tersebut jelas tidak ideal, mengingat jarak PSM dengan zona degradasi semakin menipis. Hanya terpaut empat poin saja, membuat setiap pertandingan ke depan memiliki arti krusial bagi tim tuan rumah. Mereka wajib bangkit jika tidak ingin terjerumus ke papan bawah.

Di sisi lain, Persis Solo datang dengan kepercayaan diri tinggi. Laskar Sambernyawa tengah dalam tren positif setelah tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir. Performa solid ini menjadi modal penting bagi tim tamu untuk mencuri poin di kandang PSM.

Perbaikan performa Persis terlihat jelas, terutama di sektor pertahanan. Duet lini belakang mereka mampu tampil disiplin dan mencatat dua clean sheet beruntun. Hal ini menjadi sinyal bahwa Persis kini semakin matang dalam menjaga keseimbangan permainan.

Pelatih Persis, Milomir Seslija, mengakui laga melawan PSM tidak akan berjalan mudah. Ia menilai tuan rumah tetap memiliki kualitas yang patut diwaspadai, meski sedang dalam tren negatif.