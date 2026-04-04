Duel Panas di Padang: Persib Kejar Poin Penuh, Teja Paku Alam Punya Motivasi Ganda

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi laga tak mudah saat bertandang ke markas Semen Padang FC di Stadion H Agus Salim, Padang, Minggu (5/4), dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Pertandingan ini tak hanya penting dalam perburuan gelar, tetapi juga punya makna emosional bagi penjaga gawang Maung Bandung, Teja Paku Alam.

Teja mengaku antusias karena akan bermain di kampung halamannya, Sumatera Barat. Namun, ia menegaskan profesionalitas tetap menjadi prioritas utama. Baginya, tidak ada perbedaan bermain di kandang lawan atau di tempat kelahirannya sendiri.

“Semua pertandingan sama saja. Kami butuh kemenangan di mana pun bermain, jadi fokus kami tetap untuk meraih tiga poin,” ujar Teja dikutip dari ileague.id.

Persib memang datang dengan misi penting. Saat ini mereka masih bertahan di puncak klasemen dan berusaha menjaga jarak dari para pesaing terdekat seperti Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta.

Tambahan poin di Padang akan menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim.

Meski secara posisi klasemen Persib lebih diunggulkan, Teja mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan Semen Padang.

Tim berjuluk Kabau Sirah itu saat ini memang berada di papan bawah, namun punya potensi memberi kejutan.