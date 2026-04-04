Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 02.33 WIB

Duel Panas di Padang: Persib Kejar Poin Penuh, Teja Paku Alam Punya Motivasi Ganda

Teja Paku Alam tampil konsisten sebagai tembok kokoh Persib Bandung sepanjang musim 20252026. (Persib) - Image

Teja Paku Alam tampil konsisten sebagai tembok kokoh Persib Bandung sepanjang musim 20252026. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi laga tak mudah saat bertandang ke markas Semen Padang FC di Stadion H Agus Salim, Padang, Minggu (5/4), dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026. 

Pertandingan ini tak hanya penting dalam perburuan gelar, tetapi juga punya makna emosional bagi penjaga gawang Maung Bandung, Teja Paku Alam.

Teja mengaku antusias karena akan bermain di kampung halamannya, Sumatera Barat. Namun, ia menegaskan profesionalitas tetap menjadi prioritas utama. Baginya, tidak ada perbedaan bermain di kandang lawan atau di tempat kelahirannya sendiri.

“Semua pertandingan sama saja. Kami butuh kemenangan di mana pun bermain, jadi fokus kami tetap untuk meraih tiga poin,” ujar Teja dikutip dari ileague.id.

Persib memang datang dengan misi penting. Saat ini mereka masih bertahan di puncak klasemen dan berusaha menjaga jarak dari para pesaing terdekat seperti Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta. 

Tambahan poin di Padang akan menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim.

Meski secara posisi klasemen Persib lebih diunggulkan, Teja mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan Semen Padang

Tim berjuluk Kabau Sirah itu saat ini memang berada di papan bawah, namun punya potensi memberi kejutan.

“Semua tim di liga ini punya kualitas yang merata. Tidak bisa dilihat hanya dari posisi klasemen,” jelasnya.

Artikel Terkait
Misi Pribadi Teja Paku Alam! Lupakan Romantisme Tanah Kelahiran Demi Lambang Persib Bandung di Dada - Image
Sepak Bola Indonesia

Misi Pribadi Teja Paku Alam! Lupakan Romantisme Tanah Kelahiran Demi Lambang Persib Bandung di Dada

05 April 2026, 02.26 WIB

Target Gila Beckham Putra dan Adam Alis, Bawa Persib Bandung Pesta Gol ke Gawang Semen Padang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Target Gila Beckham Putra dan Adam Alis, Bawa Persib Bandung Pesta Gol ke Gawang Semen Padang!

05 April 2026, 01.38 WIB

4 Pemain Semen Padang Tak Bermain Hadapi Persib Bandung, Berikut Komentar Imran Nahumarury - Image
Sepak Bola Indonesia

4 Pemain Semen Padang Tak Bermain Hadapi Persib Bandung, Berikut Komentar Imran Nahumarury

05 April 2026, 00.25 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

