Mandul di Babak Pertama! Persebaya Surabaya Ditahan Persita 0-0, Bonek Mulai Gelisah Ketajaman Skuad Bernardo Tavares

Duel Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo berlangsung ketat tanpa gol di babak pertama. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali gagal memaksimalkan laga kandang setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Persita Tangerang. Hasil sementara 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4/2026) malam, membuat Bonek mulai cemas dengan tumpulnya lini depan Green Force.
Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 ini sejatinya menjadi momentum bagi Persebaya Surabaya untuk bangkit.
Namun, hingga babak pertama usai, gol yang ditunggu-tunggu belum juga tercipta meski sejumlah peluang berhasil dibangun.
Sejak menit awal, pertandingan berlangsung dengan tempo sedang cenderung hati-hati dari kedua tim.
Persita Tangerang bahkan lebih dulu mencatatkan kartu kuning melalui Pablo Ganet Comitre pada menit ke-11 setelah pelanggaran keras.
Tak lama berselang, tepatnya menit ke-13, A. Nur Hardianto sempat mengancam gawang tuan rumah. Namun, penyelesaian akhirnya masih melebar dan gagal mengubah papan skor.
Persebaya Surabaya mulai menemukan ritme permainan selepas 15 menit laga berjalan. Mihailo Perovic membuka peluang lewat tembakan tepat sasaran di menit ke-16, tetapi masih bisa diamankan kiper lawan.
Satu menit kemudian, Riyan Ardiansyah menunjukkan kreativitasnya dengan menciptakan peluang berbahaya. Pergerakan lincahnya di sisi serang menjadi salah satu sumber ancaman utama bagi lini pertahanan Persita Tangerang.
Memasuki pertengahan babak pertama, dominasi perlahan beralih ke Persebaya Surabaya. Riyan kembali mencatatkan shot on target pada menit ke-36, disusul peluang dari Jefferson Junio Antonio da Silva satu menit kemudian.