Sepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 04.13 WIB

Gol Tunggal Rivera Selamatkan Muka Tavares! Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang 1-0 di GBT

Selebrasi Francisco Rivera usai mencetak gol kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya) - Image

Selebrasi Francisco Rivera usai mencetak gol kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akhirnya memecah kebuntuan setelah menang tipis 1-0 atas Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4) malam. Gol tunggal Francisco Rivera jadi penentu sekaligus penyelamat wajah pelatih Bernardo Tavares di hadapan ribuan Bonek.

Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 ini sempat membuat publik tuan rumah frustrasi karena Green Force kembali kesulitan mencetak gol. Namun, satu momen krusial di babak kedua mengubah segalanya.

Sejak awal babak pertama, Persebaya Surabaya langsung mencoba mengambil inisiatif serangan.

Mihailo Perovic sempat melepaskan tembakan tepat sasaran pada menit ke-16, disusul peluang dari Riyan Ardiansyah yang cukup merepotkan lini belakang Persita Tangerang.

Meski tampil dominan dalam penguasaan bola, efektivitas serangan masih menjadi pekerjaan rumah.

Beberapa peluang dari Riyan Ardiansyah dan Jefferson Junio belum mampu mengubah papan skor hingga mendekati turun minum.

Di sisi lain, Persita Tangerang juga bukan tanpa perlawanan. Upaya dari A. Nur Hardianto serta Muhammad Toha sempat mengancam, meski sebagian besar masih bisa diblok barisan pertahanan Persebaya Surabaya.

Tempo pertandingan berjalan cukup keras dengan beberapa kartu kuning yang dikeluarkan wasit. Pablo Ganet dan A. Nur Hardianto menjadi pemain Persita Tangerang yang mendapat peringatan di babak pertama.

Tambahan waktu tiga menit tak cukup untuk memecah kebuntuan. Skor 0-0 menutup babak pertama dan memunculkan kegelisahan di tribun Stadion Gelora Bung Tomo.

