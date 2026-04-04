Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 04.28 WIB

Klasemen Terbaru! Persebaya Surabaya Tembus 5 Besar, Tekan Malut United di Momen Krusial

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai gol Francisco Rivera yang memastikan kemenangan atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya) - Image

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai gol Francisco Rivera yang memastikan kemenangan atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akhirnya memecah kebuntuan dan menutup laga dengan kemenangan penting atas Persita Tangerang. Hasil ini langsung mengerek posisi Green Force ke papan atas klasemen Super League 2025/2026.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4/2026), Green Force menang tipis 1-0 lewat gol krusial di babak kedua. Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di hadapan ribuan Bonek yang sempat dibuat cemas.

Babak pertama berjalan cukup ketat dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum.

Persita Tangerang sempat memberi ancaman lebih dulu melalui A. Nur Hardianto pada menit ke-13. Sayangnya, peluang tersebut masih melenceng dari sasaran.

Persebaya Surabaya mulai panas sejak pertengahan babak pertama lewat aksi Mihailo Perovic dan Riyan Ardiansyah. Keduanya beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, tetapi belum mampu mengubah papan skor.

Riyan Ardiansyah bahkan dua kali mencatatkan tembakan tepat sasaran pada menit ke-16 dan 36. Namun, lini pertahanan Persita Tangerang masih cukup disiplin untuk meredam tekanan.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat dengan tempo yang lebih cepat. Kedua tim sama-sama berusaha mencuri gol pembuka untuk mengunci kemenangan.

Momentum akhirnya datang pada menit ke-61 lewat aksi Francisco Israel Rivera Davalos. Gelandang kreatif itu sukses memanfaatkan peluang dan mencetak gol yang langsung disambut gemuruh stadion.

Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan ini sekaligus penentu kemenangan Green Force. Setelah unggul, Persebaya Surabaya tampil lebih tenang dalam mengontrol jalannya laga.

