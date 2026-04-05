Gol Kilat 34 Detik Sia-sia! Persija Jakarta Dihantam Comeback Gila Bhayangkara FC Usai Kartu Merah Jordi Amat

JawaPos.com — Persija Jakarta seperti sudah berada di atas angin saat laga baru berjalan 34 detik. Namun, mimpi indah itu berubah jadi mimpi buruk setelah Bhayangkara FC membalikkan keadaan secara dramatis di Stadion Sumpah Pemuda, Minggu (5/4/2026).

Macan Kemayoran membuka keunggulan sangat cepat lewat skema serangan yang rapi dan mengejutkan. Umpan silang Allano de Souza disambut tandukan dingin Rayhan Hannan yang tak mampu dibendung lini belakang tuan rumah.

Gol kilat itu sempat membuat Bhayangkara FC terlihat goyah di awal pertandingan. Pelatih Paul Munster bahkan tampak kesal melihat timnya kecolongan terlalu cepat saat laga belum benar-benar panas.

Persija Jakarta tampil dominan setelah unggul cepat dengan penguasaan bola yang lebih baik. Sejumlah peluang tercipta, tetapi tak ada yang mampu menggandakan keunggulan.

Memasuki menit ke-20, Bhayangkara FC mulai menemukan ritme permainan. Tekanan demi tekanan mulai diarahkan ke lini belakang Persija Jakarta yang terlihat mulai kehilangan fokus.

Hasilnya datang pada menit ke-28 ketika Moussa Sidibe mencetak gol penyeimbang. Tembakan kerasnya menghukum kelengahan lini pertahanan Persija Jakarta yang gagal mengantisipasi serangan dari sisi sayap.

Setelah skor kembali imbang, duel berlangsung semakin terbuka dan menarik. Kedua tim saling menyerang, tetapi hingga turun minum tak ada tambahan gol tercipta.

Memasuki babak kedua, petaka datang bagi Persija Jakarta. Jordi Amat harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-48 akibat terpancing emosi.