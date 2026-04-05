Pelatih Persija Jakarta Sesali Kartu Merah Jordi Amat, Hilangnya Momentum Kemenangan di Depan Mata

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengatakan kehilangan satu pemain di awal babak kedua membuat momentum kemenangan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC hilang.

"Jadi kurang satu pemain ini akan sangat berbeda di lapangan. Kartu merah yang didapatkan Jordi Amat pada menit ke-47 tidak wajar terjadi," katanya di Bandarlampung, Lampung, Minggu (5/4).

Menurutnya, bermain dengan 10 orang tentunya akan memengaruhi permainan dan strategi yang dimainkan di lapangan. Di mana pada awal babak pertama, Persija mencoba menerapkan strategi menyerang.

"Namun, karena kehilangan satu pemain, kami akhirnya menerapkan strategi bertahan dan mencoba serangan balik," kata dia.

Ia mengatakan seluruh pemain telah berusaha dengan keras pada pertandingan ini, bahkan setelah gol pertama di awal babak pertama. Persija terus mencoba mencari tambahan gol, namun hal itu tidak terjadi.

"Babak pertama mungkin kami bisa cetak lebih dari satu gol, tapi hal itu tidak terjadi. Tentu ini hasil yang tidak kami inginkan," katanya.

Mauricio Souza pun menegaskan Persija akan tetap bersaing dalam perebutan tempat pertama hingga Liga Indonesia atau Super League berakhir.

"Kami memang tertinggal poin dari posisi satu dan dua, tapi saya tidak ragu tim ini mau jadi juara. Maka untuk itu, kami tidak boleh kehilangan poin lagi seperti laga hari ini," katanya.