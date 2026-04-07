Jelang Lawan PSIS, Rahmad Darmawan Minta Persipura Tampil Maksimal di Jayapura

Pemain Persipura Jayapura saat melakukan ungkapan rasa syukur kemenangan di Championship. (Dok Persipura)
JawaPos.com - Pelatih Rahmad Darmawan menegaskan komitmennya untuk menjaga peluang Persipura Jayapura dalam perebutan tiket promosi ke Super League musim depan.
Di tengah persaingan yang semakin ketat, ia memilih untuk tidak memikirkan hasil tim lain dan lebih fokus pada performa timnya sendiri.
Saat ini, Persipura masih bersaing ketat dengan PSS Sleman, Barito Putera, dan Kendal Tornado FC dalam perebutan posisi puncak grup. Posisi juara menjadi jalur utama menuju promosi, sementara peringkat kedua masih membuka peluang melalui babak play-off.
Rahmad Darmawan atau yang akrab disapa RD menilai semua tim masih memiliki kesempatan yang sama.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya fokus penuh pada empat pertandingan tersisa yang akan sangat menentukan nasib tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut.
“Saya pikir semuanya masih punya peluang. Kami tidak ingin melihat tim lain, fokus kami adalah pada tim sendiri,” ujar RD dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Persipura Tak Mau Terpeleset di Batakan, Rahmad Darmawan Waspadai Ancaman Persiba Balikpapan
Dari empat laga tersisa, dua pertandingan kandang menjadi perhatian utama. Persipura dijadwalkan menjamu Persela Lamongan di Stadion Lukas Enembe pada 11 April 2026. Setelah itu, mereka kembali bermain di kandang menghadapi PSIS Semarang pada 18 April 2026.
Menurut RD, dua laga kandang tersebut sangat krusial karena bisa menjadi momentum untuk mengamankan poin maksimal.
Ia berharap para pemain bisa tampil fokus dan tidak menyia-nyiakan kesempatan bermain di depan pendukung sendiri.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?