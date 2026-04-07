Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 01.52 WIB

Jelang Lawan PSIS, Rahmad Darmawan Minta Persipura Tampil Maksimal di Jayapura

Pemain Persipura Jayapura saat melakukan ungkapan rasa syukur kemenangan di Championship. (Dok Persipura)

JawaPos.com - Pelatih Rahmad Darmawan menegaskan komitmennya untuk menjaga peluang Persipura Jayapura dalam perebutan tiket promosi ke Super League musim depan. 

Di tengah persaingan yang semakin ketat, ia memilih untuk tidak memikirkan hasil tim lain dan lebih fokus pada performa timnya sendiri.

Saat ini, Persipura masih bersaing ketat dengan PSS Sleman, Barito Putera, dan Kendal Tornado FC dalam perebutan posisi puncak grup. Posisi juara menjadi jalur utama menuju promosi, sementara peringkat kedua masih membuka peluang melalui babak play-off.

Rahmad Darmawan atau yang akrab disapa RD menilai semua tim masih memiliki kesempatan yang sama. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya fokus penuh pada empat pertandingan tersisa yang akan sangat menentukan nasib tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut.

“Saya pikir semuanya masih punya peluang. Kami tidak ingin melihat tim lain, fokus kami adalah pada tim sendiri,” ujar RD dikutip dari ileague.id.

Dari empat laga tersisa, dua pertandingan kandang menjadi perhatian utama. Persipura dijadwalkan menjamu Persela Lamongan di Stadion Lukas Enembe pada 11 April 2026. Setelah itu, mereka kembali bermain di kandang menghadapi PSIS Semarang pada 18 April 2026.

Menurut RD, dua laga kandang tersebut sangat krusial karena bisa menjadi momentum untuk mengamankan poin maksimal. 

Ia berharap para pemain bisa tampil fokus dan tidak menyia-nyiakan kesempatan bermain di depan pendukung sendiri.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Misi Berbeda di Batakan: Persipura Kejar Promosi, Persiba Hindari Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Misi Berbeda di Batakan: Persipura Kejar Promosi, Persiba Hindari Degradasi

04 April 2026, 22.11 WIB

Persipura Tak Mau Terpeleset di Batakan, Rahmad Darmawan Waspadai Ancaman Persiba Balikpapan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Tak Mau Terpeleset di Batakan, Rahmad Darmawan Waspadai Ancaman Persiba Balikpapan

04 April 2026, 22.04 WIB

Persaingan Sengit Grup Timur Pegadaian Championship, Persipura Waspadai Ancaman Barito dan Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persaingan Sengit Grup Timur Pegadaian Championship, Persipura Waspadai Ancaman Barito dan Kendal Tornado FC

02 April 2026, 04.09 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

