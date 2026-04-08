Persib Bandung Dikejar Borneo FC, Bojan Hodak Minta Tim Tetap Waspada

JawaPos.com–Persaingan papan atas BRI Super League 2025/26 semakin memanas jelang memasuki fase akhir musim. Hasil pekan ke-26 membawa angin segar bagi Persib Bandung yang kini semakin kokoh di puncak klasemen.

Rival utama mereka, Persija Jakarta, harus menelan kekalahan saat menghadapi Bhayangkara FC. Di sisi lain, Persib sukses meraih kemenangan penting dalam laga tandang melawan Semen Padang FC. Hasil ini membuat Maung Bandung menjaga jarak dari para pesaing terdekat.

Namun, tekanan belum sepenuhnya hilang. Borneo FC Samarinda yang menempati peringkat kedua juga meraih kemenangan atas Madura United FC. Selisih poin yang kini hanya terpaut empat angka membuat persaingan gelar masih sangat terbuka.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan, timnya tidak boleh lengah meski memiliki keunggulan. Dia mengingatkan bahwa masih ada delapan pertandingan tersisa yang bisa mengubah situasi secara drastis.

”Masih banyak pertandingan. Memang bagus kami unggul dari Persija, tapi itu belum berarti apa-apa. Selisih dengan Borneo FC masih empat poin, jadi kami harus fokus ke pertandingan berikutnya,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Persib akan menghadapi tantangan berikutnya saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4). Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib musim ini.

Catatan kandang mereka terbilang impresif. Dari 13 pertandingan, Persib selalu meraih kemenangan, mencetak 25 gol dan hanya kebobolan satu kali. Statistik ini menjadi modal kuat menghadapi Bali United yang tengah dalam performa menanjak.

Meski demikian, Hodak tetap memilih berhati-hati. Dia mengaku belum sepenuhnya mempelajari kekuatan Bali United dan akan lebih dulu melakukan analisis sebelum menentukan strategi.