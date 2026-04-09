Persib Siap Hadapi Bali United, Umuh Muchtar Ingatkan Pemain Jaga Fokus

JawaPos.com- Kemenangan meyakinkan berhasil diraih Persib Bandung saat menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada awal April lalu. Hasil positif tersebut mendapat apresiasi dari manajer tim, Umuh Muchtar, yang menilai skuad tampil dengan mentalitas yang tepat.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan, dirinya telah mengingatkan para pemain untuk tidak meremehkan lawan dan tetap fokus penuh di setiap laga.

"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Kita harus menganggap setiap pertandingan itu adalah final. Jadi, semuanya harus serius, tidak ada yang leha-leha, harus semangat," ungkap Umuh.

Menurutnya, kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa kesiapan mental dan fokus tim berjalan dengan baik. Meski demikian, ia tidak ingin para pemain terlena dengan hasil tersebut.

Umuh juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu mempersoalkan jumlah gol yang dicetak tim. Baginya, yang terpenting adalah keberhasilan meraih tiga poin di setiap pertandingan.

"Alhamdulillah, yang penting bukan soal 2-0 atau 3-0-nya, tapi mendapat poin penuh. Itulah yang saya harapkan dari mereka dan ternyata terbukti," tambahnya.

Menghadapi delapan laga tersisa di Super League 2025/2026, Umuh meminta seluruh pemain untuk meningkatkan kerja keras dan menjaga fokus.

"Pemain harus kumpulkan tenaga dan pikiran dua kali lipat untuk itu," tegasnya.

Sementara bek Persib, Julio Cesar, juga menekankan pentingnya menjaga fokus secara bertahap tanpa terburu-buru membicarakan peluang juara.

Ia menilai pendekatan "step by step" menjadi kunci agar tim tetap stabil dalam menghadapi tekanan di sisa musim.