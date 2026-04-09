HomeSepak Bola Indonesia
Antonius Oskarianto Adur
10 April 2026, 02.00 WIB

Persita Tangerang vs Arema FC: Duel Panas Gelandang Kreatif, Eber Bessa dan Gustavo Franca Bakal Adu Cerdik

Eber Bessa (kanan) pemain andalan Persita Tangerang. (Dok. Persita Tangerang)

JawaPos.com - Persita Tangerang akan menghadapi Arema FC di Super League pekan ke-27. Laga tersebut bakal dimainkan di Banten International Stadium, Jumat (10/4) pukul 19.00 WIB.

Duel gelandang kreatif bakal tersaji di laga Persita melawan Arema FC yang mempertemukan Gustavo Franca dan Eber Bessa. Mereka merupakan pemain andalan di timnya masing-masing karena memiliki sisi kreativitas yang baik.

Saat kalah menghadapi Persebaya Surabaya, Eber Bessa tidak menjadi pilihan utama Carlos Pena. Dia baru dimainkan pada menit ke-68 menggantikan Ramon Bueno.

Eber Bessa melakukan satu kreasi peluang saat dimasukkan sebagai pemain pengganti. Menurut catatan Sofascore, pemain asal Brasil tersebut juga melakukan empat dribel sukses.

Para bek Arema FC perlu melakukan penjagaan khusus kepada Eber Bessa yang dikenal punya kecepatan dan kemampuan dribel yang apik. Mereka juga harus mewaspadai umpan-umpan terukur dari pemilik satu gelar Liga 1 Indonesia tersebut.

Di sisi lain, pada laga imbang melawan Malut United, Gustavo Franca kembali menambah jumlah assistnya menjadi tiga assist bersama Arema FC. Di laga tersebut, dia melakukan tendangan sudut yang berbuah gol bunuh diri Nilson Junior.

Di laga itu, permainan menyerang dari Gustavo Franca sangat menonjol. Melihat statistik permainannya dari laman resmi I League, pemain asal Brasil tersebut melepaskan satu tendangan ke arah gawang dan dua tendangan tidak tepat sasaran.

Lini belakang Persita perlu memberikan penjagaan khusus untuk Franca yang selalu memberikan umpan terukur kepada rekan setimnya. Selain itu, ruang tembak pemain 27 tahun tersebut perlu dipersempit.

Menarik dinantikan duel pemain kreatif antara Eber Bessa dan Gustavo Franca. Siapakah yang bakal memberikan kemenangan untuk timnya masing-masing?

