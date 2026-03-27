Italia Raih Kemenangan Penting atas Irlandia Utara dan Dekati Tiket Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Tim nasional Italia berhasil meraih kemenangan penting 2-0 atas Irlandia Utara dalam laga semifinal play-off Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Football Italia pada Jum'at (27/3), Pertandingan yang berlangsung di Bergamo tersebut berjalan ketat dan penuh tekanan sejak awal. Hasil ini memastikan langkah Italia menuju partai final play-off.

Italia mengalami kesulitan sepanjang pertandingan karena perlawanan disiplin dari Irlandia Utara. Tim lawan bahkan sempat mengejutkan dengan serangan langsung dan umpan vertikal yang merepotkan lini pertahanan. Kondisi tersebut membuat Italia harus bekerja ekstra keras untuk menemukan celah.

Kebuntuan akhirnya pecah melalui gol Sandro Tonali yang mencetak gol dari luar kotak penalti. Keunggulan kemudian digandakan oleh Moise Kean melalui penyelesaian akhir yang tenang di dalam kotak penalti. Dua gol tersebut memastikan kemenangan penting bagi Italia dalam laga krusial ini.

Pelatih Gennaro Gattuso mengakui timnya sempat tampil kurang maksimal, terutama dalam hal konsentrasi dan tempo permainan.

Gattuso menilai Italia bermain terlalu lambat pada babak pertama dan baru menunjukkan peningkatan setelah jeda. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu mengamankan kemenangan.

Dengan hasil ini, Italia kini hanya selangkah lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Selanjutnya Italia akan menghadapi pemenang antara Wales dan Bosnia dan Herzegovina pada laga final play-off di Cardiff. Pertandingan tersebut diperkirakan akan menjadi ujian berat bagi skuad Azzurri.

Gattuso juga menyampaikan terima kasih kepada para suporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan.