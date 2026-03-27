Antara
27 Maret 2026, 16.15 WIB

Persiapan Mulus Prancis Hadapi Piala Dunia 2026, Taklukkan Brasil di Boston

Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe (kanan) merayakan keberhasilan mencetak gol ke gawang Timnas Brasil pada pertandingan persahabatan di Stadion Gillette, Boston, Kamis (26/3/2026) waktu setempat. (X/FrenchTeam)

JawaPos.com - Timnas Prancis mengamankan kemenangan dengan skor 2-1 kontra Brasil pada pertandingan persahabatan di Stadion Gillette, Boston, Kamis (26/3) waktu setempat.

Pada pertandingan ini, Prancis mengemas kemenangan berkat gol Kylian Mbappe dan Hugo Ekitike, sedangkan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui Gleison Bremer.

Pertandingan berjalan sengit dan kedua tim saling memberikan ancaman, namun pada akhirnya Prancis dapat berhasil keluar sebagai pemenang atas Brasil.

Brasil menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tembakan dari Raphinha, akan tetapi masih menyamping dari gawang Prancis.

Selanjutnya Prancis berbalik memberikan ancaman lewat sundulan Hugo Ekitike setelah menerima umpan Kylian Mbappe, namun bola masih belum menemui sasaran.

Prancis berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 32 setelah umpan dari Ousmane Dembele dapat dikonversikan menjadi gol melalui tembakan Mbappe sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Prancis harus bermain dengan 10 orang sejak menit 55 setelah Dayot Upamecano diganjar kartu merah langsung oleh wasit setelah melalui tinjauan VAR.

Meski harus bermain dengan 10 orang, Prancis dapat menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 melalui gol yang dicetak Hugo Ekitike.

Keunggulan jumlah pemain ini dapat dimanfaatkan oleh Brasil dengan memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 lewat gol Gleison Bremer pada menit 78.

Pada waktu yang tersisa, Brasil terus berusaha untuk setidaknya menyamakan kedudukan. Namun, hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan Prancis tetap bertahan.

