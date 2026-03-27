Hasil Semifinal Playoff Piala Dunia 2026: Italia Selangkah Lagi Lolos!

JawaPos.com - Pertandingan semifinal play-off Piala Dunia 2026 resmi berlangsung Jumat (27/3) dini hari WIB. Juara dunia empat kali, Italia, mampu meraih kemenangan.

Italia, satu-satunya negara di babak play-off yang pernah meraih gelar Piala Dunia, mampu mengandaskan perlawan Irlandia Utara 2-0. Gol dari Sandro Tonali dan Moise Kean memperbesar peluang Gli Azzuri lolos ke ajang akbar empat tahunan ini.

Pada babak final, anak asuh Gennaro Gattuso akan bertemu Bosnia dan Herzegovina yang menang atas Wales melalui adu penalti (4-2). Jika mampu menang, Italia akan kembali bermain di Piala Dunia setelah terakhir pada 2014 di Brasil.

Baca Juga:Mateo Retegui Bakar Semangat Pemain Timnas Italia saat Hadapi Irlandia Utara

Di laga lain, Swedia yang diperkuat Viktor Gyokeres mengalahkan perlawanan Ukraina 1-3. Striker Arsenal, Viktor Gyokeres, mencetak semua gol sekaligus mengantarkan Swedia ke final dan mereka akan bertemu Polandia.

Kejutan terjadi saat negara ranking 78 FIFA, Kosovo, setelah mengalahkan tuan rumah Slovakia yang berada di ranking 47 FIFA. Laga berlangsung ketat dengan skor akhir berkesudahan 3-4. Di laga final, negara kuat lain, Turki, sudah menanti untuk memperebutkan satu tiket Piala Dunia 2026.

Sementara itu, di laga play-off antarkonfederasi, Bolivia berhasil mengubur mimpi Suriname untuk mentas di Piala Dunia setelah mampu comeback dan menang dengan skor 2-1. Selanjutnya, Bolivia akan bertemu wakil AFC, Irak, untuk memperebutkan tiket mentas di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Hasil Semifinal Play-off Piala Dunia 2026 Turki 1-0 Rumania

Ceko 2-2 Irlandia (pen 4-3)

Denmark 4-0 Makedonia Utara

Italia 2-0 Irlandia Utara

Polandia 2-1 Albania

Slovakia 3-4 Kosovo

Ukraina 1-3 Swedia