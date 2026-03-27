Antara
27 Maret 2026, 16.03 WIB

Berikut Jadwal Final Playoff Piala Dunia 2026 Zona Eropa, Italia Ditantang Bosnia-Herzegovina

Gennaro Gattuso saat mendampingi Timnas Italia di pinggir lapangan. (Reuters/Cathrin Mueller)

JawaPos.com - Timnas Italia menantang Bosnia-Herzegovina, sedangkan Turki berjumpa Kosovo pada partai final play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.

Italia akan menghadapi Bosnia-Herzegovina pada final play-off jalur A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Zenica, Zenica, Selasa (31/3) waktu setempat, demikian catatan UEFA.

Gli Azzuri berhasil melaju ke partai final setelah mengalahkan Irlandia Utara pada semifinal play-off jalur A Kualifikasi zona Eropa di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis waktu setempat.

Pada pertandingan ini Italia mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 2-0 berkat gol yang dicetak Sandro Tonali dan Moise Kean di masing-masing babak.

Di sisi lain, Bosnia-Herzegovina lolos ke partai final seusai menyingkirkan Wales pada semifinal play-off jalur A Kualifikasi zona Eropa di Stadion Cardiff City, Cardiff, Kamis waktu setempat.

Setelah sempat bermain imbang 1-1 selama 120 menit, Bosnia-Herzegovina mampu menyudahi perlawanan Wales setelah menang melalui adu tendangan penalti dengan skor 4-2.

Sementara itu, Turki akan bertandang ke markas Kosovo pada pertandingan final play-off jalur C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, Selasa (31/3) waktu setempat.

Turki melangkah ke partai final play-off jalur C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa setelah mengalahkan Timnas Romania di semifinal dengan skor 1-0 di berkat gol Ferdi Kadioglu di Stadion Besiktas, Istanbul, Kamis waktu setempat.

Di sisi lain, Kosovo memenangi duel sengit dengan skor 4-3 atas Kosovo pada semifinal jalur C play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Tehelne Pole, Bratislava, Kamis waktu setempat.

Pada pertandingan ini Kosovo memenangkan laga berkat gol Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija dan Kreshnik Hajrizi, sedangkan Slovakia sempat memberikan perlawanan melalui Martin Valjent, Lukas Haraslin serta David Strelec.

Berikut jadwal final play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa:

Jalur A

Rabu (1/4)

Artikel Terkait
Mateo Retegui Bakar Semangat Pemain Timnas Italia saat Hadapi Irlandia Utara - Image
Sepak Bola Dunia

Mateo Retegui Bakar Semangat Pemain Timnas Italia saat Hadapi Irlandia Utara

26 Maret 2026, 17.30 WIB

Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara

26 Maret 2026, 02.02 WIB

Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik - Image
Sepak Bola Dunia

Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik

26 Maret 2026, 02.00 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

