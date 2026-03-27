Berikut Jadwal Final Playoff Piala Dunia 2026 Zona Eropa, Italia Ditantang Bosnia-Herzegovina

JawaPos.com - Timnas Italia menantang Bosnia-Herzegovina, sedangkan Turki berjumpa Kosovo pada partai final play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.

Italia akan menghadapi Bosnia-Herzegovina pada final play-off jalur A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Zenica, Zenica, Selasa (31/3) waktu setempat, demikian catatan UEFA.

Gli Azzuri berhasil melaju ke partai final setelah mengalahkan Irlandia Utara pada semifinal play-off jalur A Kualifikasi zona Eropa di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis waktu setempat.

Pada pertandingan ini Italia mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 2-0 berkat gol yang dicetak Sandro Tonali dan Moise Kean di masing-masing babak.

Di sisi lain, Bosnia-Herzegovina lolos ke partai final seusai menyingkirkan Wales pada semifinal play-off jalur A Kualifikasi zona Eropa di Stadion Cardiff City, Cardiff, Kamis waktu setempat.

Setelah sempat bermain imbang 1-1 selama 120 menit, Bosnia-Herzegovina mampu menyudahi perlawanan Wales setelah menang melalui adu tendangan penalti dengan skor 4-2.

Baca Juga:Mateo Retegui Bakar Semangat Pemain Timnas Italia saat Hadapi Irlandia Utara

Sementara itu, Turki akan bertandang ke markas Kosovo pada pertandingan final play-off jalur C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, Selasa (31/3) waktu setempat.

Turki melangkah ke partai final play-off jalur C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa setelah mengalahkan Timnas Romania di semifinal dengan skor 1-0 di berkat gol Ferdi Kadioglu di Stadion Besiktas, Istanbul, Kamis waktu setempat.

Di sisi lain, Kosovo memenangi duel sengit dengan skor 4-3 atas Kosovo pada semifinal jalur C play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Tehelne Pole, Bratislava, Kamis waktu setempat.

Pada pertandingan ini Kosovo memenangkan laga berkat gol Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija dan Kreshnik Hajrizi, sedangkan Slovakia sempat memberikan perlawanan melalui Martin Valjent, Lukas Haraslin serta David Strelec.

Berikut jadwal final play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa:

Jalur A