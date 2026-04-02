Nazaruddin Pimpin Indonesia Pickleball Federation 2026–2031, Target Peningkatan Prestasi Level Internasional

JawaPos.com–Muhammad Nazaruddin resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation (IPF) periode 2026–2031. Musyawarah Nasional (Munas) IPF berlangsung di ARTOTEL Gelora Senayan, Selasa (31/3).

Munas dihadiri 29 delegasi pengurus provinsi IPF dari seluruh Indonesia tersebut menetapkan Nazaruddin secara aklamasi untuk memimpin organisasi pickleball nasional lima tahun ke depan. Dia menggantikan Komarudin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum IPF dan kini fokus menjalankan tugasnya sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Sejumlah tokoh olahraga nasional turut hadir dalam forum tertinggi organisasi tersebut. Di antaranya Kepala Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Eko Budi Supriyanto mewakili Ketua Umum KONI Marciano Norman. Hadir pula Executive Committee National Olympic Academy of Indonesia Ikhsan Tualeka serta sejumlah undangan dari berbagai kalangan olahraga.

Nazaruddin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh pengurus provinsi IPF. Dia menegaskan komitmen untuk memperkuat organisasi sekaligus memperluas pengembangan olahraga pickleball di Indonesia.

”Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Amanah ini tentu bukan tugas ringan, tetapi saya yakin dengan kebersamaan seluruh pengurus provinsi dan komunitas pickleball di Indonesia, kita dapat membangun organisasi yang lebih solid serta memperluas pembinaan atlet hingga ke daerah-daerah,” ujar Nazaruddin.

Dia juga menegaskan bahwa salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan jumlah atlet dan klub, serta mendorong prestasi pickleball Indonesia di level internasional.

”Kita ingin pickleball tidak hanya berkembang sebagai olahraga rekreasi, tetapi juga sebagai cabang olahraga prestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan internasional,” tambah Nazaruddin.

Sementara itu, perwakilan KONI Eko Budi Supriyanto menyampaikan, apresiasi atas terselenggaranya Munas IPF secara demokratis dan kondusif. Dia berharap kepemimpinan baru IPF dapat semakin mempercepat perkembangan olahraga pickleball di Tanah Air.