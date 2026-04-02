Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
02 April 2026, 23.44 WIB

Indonesia Fit Festival Hadirkan Urban Sport and Wellness Festival Berbalut Rave Culture di Jakarta

IFF gelar ajang bergengsi urban sport and wellness festival, pada 16-17 Mei. (Istimewa)

JawaPos.com–Indonesia Fit Festival (IFF) bakal menggelar ajang bergengsi sebagai urban sport and wellness festival di Agora Mall, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 16-17 Mei. Tahun ini, IFF 2026 membawa tema utama The Sweat Awakening, pergerakan yang lahir untuk mendobrak batasan acara olahraga konvensional dengan menyuguhkan perpaduan intens antara rave culture dan extreme endurance.

CEO Move For More Randitia Putrabagus menceritakan, awal mula tercetusnya ide ini ketika dia bersama kawannya lari di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). ”Terus habis itu ketika lari, eh, kayaknya gue pengin banget deh bikin bisnis ataupun kegiatan kerjaan yang berhubungan olahraga gitu,” ucap dia.

Selanjutnya, selama lari sepanjang 15 kilometer itu, dia mendapatkan ide. ”Kita festival olahraga enggak mungkin olahraga sama entertainment,” kata Randitia Putrabagus.

Menurut dia, festival ini terbuka untuk umum. ”Tentu mereka sudah punya background-background olahraga tertentu, tapi bukan untuk atlet saja, tapi memang beneran ini untuk inklusif buat semua orang karena digabung entertainment, biar mereka bisa happy,” sebut Randitia Putrabagus.

Dia menjelaskan, festival ini menghadirkan pengalaman unik selama dua hari penuh. Menggabungkan dunia kebugaran, musik, dan komunitas, dalam satu arena playground yang penuh energi dan memacu adrenalin.

Arena Kompetisi Berintensitas Tinggi Sebagai pusat daya tarik, IFF 2026 akan menyuguhkan kompetisi High Energy yang meliputi kategori Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Bassprint 60.

”Kompetisi ini terbuka untuk umum dengan 4 kategori, sehingga siapa pun dapat ikut merasakan keseruan dan tantangan yang dihadirkan,” ungkap Randitia Putrabagus.

Bagi para penantang yang ingin menguji ketahanan fisik mereka, biaya pendaftaran untuk kategori Rockstar Havoc Rp 800.000 per pasangan (pair). Sementara itu, kategori Glam Slam dapat diikuti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 800.000 per grup (4 orang).

Aksi Bintang di Kategori Selebriti Sejumlah figur publik dan influencer ternama juga akan hadir memeriahkan festival ini. Para pengunjung dapat menyaksikan langsung aksi memukau dari nama-nama populer seperti atlet jetski Aqsa Sutan Azwar, Bianca Saputra, Sabian, Cinderella, Anindita Hidayat, hingga Lafina.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Cedera Ligamen Jadi Sport Injury Paling Banyak, Dokter Ungkap Penyebab dan Cara Mencegahnya - Image
Kesehatan

Cedera Ligamen Jadi Sport Injury Paling Banyak, Dokter Ungkap Penyebab dan Cara Mencegahnya

02 April 2026, 23.24 WIB

Arai Agaska, akan Geber Yamaha R7 di World Sportbike 2026 Optimistis Podium - Image
Sports

Arai Agaska, akan Geber Yamaha R7 di World Sportbike 2026 Optimistis Podium

28 Maret 2026, 21.10 WIB

Ducati Monster Sport Livery 2026 Meluncur, Desain Sporty Klasik dengan Fitur Canggih dan Mesin 111 HP - Image
Otomotif

Ducati Monster Sport Livery 2026 Meluncur, Desain Sporty Klasik dengan Fitur Canggih dan Mesin 111 HP

27 Maret 2026, 03.58 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore