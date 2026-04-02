Indonesia Fit Festival Hadirkan Urban Sport and Wellness Festival Berbalut Rave Culture di Jakarta

JawaPos.com–Indonesia Fit Festival (IFF) bakal menggelar ajang bergengsi sebagai urban sport and wellness festival di Agora Mall, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 16-17 Mei. Tahun ini, IFF 2026 membawa tema utama The Sweat Awakening, pergerakan yang lahir untuk mendobrak batasan acara olahraga konvensional dengan menyuguhkan perpaduan intens antara rave culture dan extreme endurance.

CEO Move For More Randitia Putrabagus menceritakan, awal mula tercetusnya ide ini ketika dia bersama kawannya lari di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). ”Terus habis itu ketika lari, eh, kayaknya gue pengin banget deh bikin bisnis ataupun kegiatan kerjaan yang berhubungan olahraga gitu,” ucap dia.

Selanjutnya, selama lari sepanjang 15 kilometer itu, dia mendapatkan ide. ”Kita festival olahraga enggak mungkin olahraga sama entertainment,” kata Randitia Putrabagus.

Menurut dia, festival ini terbuka untuk umum. ”Tentu mereka sudah punya background-background olahraga tertentu, tapi bukan untuk atlet saja, tapi memang beneran ini untuk inklusif buat semua orang karena digabung entertainment, biar mereka bisa happy,” sebut Randitia Putrabagus.

Dia menjelaskan, festival ini menghadirkan pengalaman unik selama dua hari penuh. Menggabungkan dunia kebugaran, musik, dan komunitas, dalam satu arena playground yang penuh energi dan memacu adrenalin.

Arena Kompetisi Berintensitas Tinggi Sebagai pusat daya tarik, IFF 2026 akan menyuguhkan kompetisi High Energy yang meliputi kategori Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Bassprint 60.

”Kompetisi ini terbuka untuk umum dengan 4 kategori, sehingga siapa pun dapat ikut merasakan keseruan dan tantangan yang dihadirkan,” ungkap Randitia Putrabagus.

Bagi para penantang yang ingin menguji ketahanan fisik mereka, biaya pendaftaran untuk kategori Rockstar Havoc Rp 800.000 per pasangan (pair). Sementara itu, kategori Glam Slam dapat diikuti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 800.000 per grup (4 orang).