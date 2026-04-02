Ilham Safutra
03 April 2026, 05.23 WIB

Jakarta Electric PLN Mobile Unggul Sementara atas Jakarta Pertamina Enduro 2-1

Pemain Jakarta Electric PLN Mobile merayakan keunggulan atas Jakarta Pertamina Enduro saat unggul pada putaran pertama babak final four di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4). (Dok. PLN) - Image

Pemain Jakarta Electric PLN Mobile merayakan keunggulan atas Jakarta Pertamina Enduro saat unggul pada putaran pertama babak final four di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4). (Dok. PLN)

JawaPos.com - Jakarta Electric PLN Mobile mampu unggul sementara dengan skor 2-1 atas Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan pembuka babak final four Proliga 2026 yang berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4).

Pada awal set pertama, pertandingan berjalan ketat, kedua tim saling berbalas serangan. Smash Neriman Ozsoy membuat Electric PLN Mobile unggul 3-2. Namun, Pertamina Enduro mampu tampil lebih dominan memasuki technical time out pertama. Penempatan bola pemain asing Pertamina Enduro Irina Voronkova membuat skor menjadi 5-8. 

Electric PLN Mobile kesulitan menembus pertahanan Pertamina Enduro dan membuat Pertamina Enduro terus mampu membalas serangan. Service ace Irina Voronkova membuat skor menjadi 17-9. Smash Irina Voronkova pun menutup set pertama dengan skor 15-25 untuk keunggulan Pertamina Enduro.

Pada awal set kedua, pertandingan kembali berjalan imbang. Service ace Dinda Syifa membuat skor menjadi 3-3.

Pertamina Enduro kembali memimpin pada technical time out pertama. Smash keras Megawati Hangestri membuat Pertamina Enduro unggul 6-8.

Electric PLN Mobile mampu berbalik unggul. Smash pemain Pertamina Enduro Megawati Hangestri mampu diblok Ersandrina Devega membuat skor 11-10. 

Electric PLN Mobile terus menjaga keunggulan hingga technical time out kedua. Smash keras Kara Bajema membuat skor menjadi 16-13.

Pertandingan terus berjalan ketat hingga akhir set kedua. Rally panjang terus berlangsung. Smash keras Kara Bajema membuat Electric PLN Mobile unggul 24-22. 

Electric PLN Mobile mampu merebut set kedua. Smash keras pemain Pertamina Enduro Wilma Salas mampu diblok Ersandrina Devega dan menutup skor menjadi 25-22.

Pada awal set ketiga, pertandingan kembali berjalan ketat. Smash pemain Electric PLN Mobile Kara Bajema membuat skor menjadi imbang 3-3. 

Editor: Ilham Safutra
