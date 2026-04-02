Jakarta Electric PLN Mobile Unggul Sementara atas Jakarta Pertamina Enduro 2-1

Pemain Jakarta Electric PLN Mobile merayakan keunggulan atas Jakarta Pertamina Enduro saat unggul pada putaran pertama babak final four di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4). (Dok. PLN)
JawaPos.com - Jakarta Electric PLN Mobile mampu unggul sementara dengan skor 2-1 atas Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan pembuka babak final four Proliga 2026 yang berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4).
Pada awal set pertama, pertandingan berjalan ketat, kedua tim saling berbalas serangan. Smash Neriman Ozsoy membuat Electric PLN Mobile unggul 3-2. Namun, Pertamina Enduro mampu tampil lebih dominan memasuki technical time out pertama. Penempatan bola pemain asing Pertamina Enduro Irina Voronkova membuat skor menjadi 5-8.
Electric PLN Mobile kesulitan menembus pertahanan Pertamina Enduro dan membuat Pertamina Enduro terus mampu membalas serangan. Service ace Irina Voronkova membuat skor menjadi 17-9. Smash Irina Voronkova pun menutup set pertama dengan skor 15-25 untuk keunggulan Pertamina Enduro.
Pada awal set kedua, pertandingan kembali berjalan imbang. Service ace Dinda Syifa membuat skor menjadi 3-3.
Pertamina Enduro kembali memimpin pada technical time out pertama. Smash keras Megawati Hangestri membuat Pertamina Enduro unggul 6-8.
Electric PLN Mobile mampu berbalik unggul. Smash pemain Pertamina Enduro Megawati Hangestri mampu diblok Ersandrina Devega membuat skor 11-10.
Electric PLN Mobile terus menjaga keunggulan hingga technical time out kedua. Smash keras Kara Bajema membuat skor menjadi 16-13.
Pertandingan terus berjalan ketat hingga akhir set kedua. Rally panjang terus berlangsung. Smash keras Kara Bajema membuat Electric PLN Mobile unggul 24-22.
Electric PLN Mobile mampu merebut set kedua. Smash keras pemain Pertamina Enduro Wilma Salas mampu diblok Ersandrina Devega dan menutup skor menjadi 25-22.
Baca Juga:Megawati Hangestri Punya Kans Balik ke Korea Selatan, Agen Masih Memantau Draft Kuota Asia usai Proliga
Pada awal set ketiga, pertandingan kembali berjalan ketat. Smash pemain Electric PLN Mobile Kara Bajema membuat skor menjadi imbang 3-3.