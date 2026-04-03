14 Pemain Terbaik Siap Tempur! Timnas Futsal Indonesia Bidik Kejayaan di ASEAN Futsal Championship 2026

JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia akhirnya mengumumkan 14 pemain terbaik yang siap berlaga di ASEAN Futsal Championship 2026. Turnamen bergengsi ini menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk unjuk kekuatan di level Asia Tenggara.

Pengumuman resmi disampaikan Federasi Futsal Indonesia pada 3 April 2026 di Jakarta. Skuad ini akan bertanding di Nonthaburi Hall, Thailand, mulai 5 hingga 13 April 2026.

Sebanyak 14 pemain dipilih dari berbagai klub terbaik yang berkompetisi di Profesional Futsal League.

Mereka merupakan hasil seleksi ketat melalui program Garuda Calling serta pemusatan latihan intensif dalam beberapa waktu terakhir.

Tim dijadwalkan bertolak ke Thailand pada Sabtu, 4 April 2026. Keberangkatan ini menjadi awal perjuangan serius skuad Merah Putih dalam menatap prestasi regional.

Di bawah arahan pelatih kepala Héctor Souto, komposisi tim dinilai cukup ideal. Ia memadukan pemain berpengalaman dengan wajah baru yang tengah berkembang pesat.

Nama-nama yang masuk dalam skuad final berasal dari klub-klub papan atas tanah air. Dominasi terlihat dari kontribusi pemain Blacksteel FC Papua yang menyumbang empat pemain.

Selain itu, Pangsuma FC Kalbar menyumbang tiga pemain, sementara Unggul FC Malang mengirim dua wakil.