Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 01.03 WIB

14 Pemain Terbaik Siap Tempur! Timnas Futsal Indonesia Bidik Kejayaan di ASEAN Futsal Championship 2026

Skuad Timnas Futsal Indonesia saat menggelar latihan jelang keberangkatan ke ASEAN Futsal Championship 2026 di Thailand. (FFI)

JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia akhirnya mengumumkan 14 pemain terbaik yang siap berlaga di ASEAN Futsal Championship 2026. Turnamen bergengsi ini menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk unjuk kekuatan di level Asia Tenggara.

Pengumuman resmi disampaikan Federasi Futsal Indonesia pada 3 April 2026 di Jakarta. Skuad ini akan bertanding di Nonthaburi Hall, Thailand, mulai 5 hingga 13 April 2026.

Sebanyak 14 pemain dipilih dari berbagai klub terbaik yang berkompetisi di Profesional Futsal League.

Mereka merupakan hasil seleksi ketat melalui program Garuda Calling serta pemusatan latihan intensif dalam beberapa waktu terakhir.

Tim dijadwalkan bertolak ke Thailand pada Sabtu, 4 April 2026. Keberangkatan ini menjadi awal perjuangan serius skuad Merah Putih dalam menatap prestasi regional.

Di bawah arahan pelatih kepala Héctor Souto, komposisi tim dinilai cukup ideal. Ia memadukan pemain berpengalaman dengan wajah baru yang tengah berkembang pesat.

Nama-nama yang masuk dalam skuad final berasal dari klub-klub papan atas tanah air. Dominasi terlihat dari kontribusi pemain Blacksteel FC Papua yang menyumbang empat pemain.

Selain itu, Pangsuma FC Kalbar menyumbang tiga pemain, sementara Unggul FC Malang mengirim dua wakil.

Klub lain seperti Cosmo JNE FC Jakarta, Bintang Timur Surabaya, Fafage Banua, dan Kuda Laut Nusantara FC masing-masing menyumbang pemain terbaiknya.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Kejuaraan ASEAN Futsal jadi Ajang Pembuktian untuk Guntur Sulistyo - Image
Sports

Kejuaraan ASEAN Futsal jadi Ajang Pembuktian untuk Guntur Sulistyo

01 April 2026, 22.00 WIB

Jelang Kejuaraan Futsal ASEAN, Hector Souto Pertahankan Skuad Berisi 19 Pemain - Image
Sports

Jelang Kejuaraan Futsal ASEAN, Hector Souto Pertahankan Skuad Berisi 19 Pemain

01 April 2026, 21.02 WIB

Hector Souto Targetkan Timnas Futsal Tembus Semifinal ASEAN Futsal 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Hector Souto Targetkan Timnas Futsal Tembus Semifinal ASEAN Futsal 2026

01 April 2026, 06.42 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore