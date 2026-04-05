Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 23.13 WIB

Wajah Baru, Misi Besar! Timnas Futsal Indonesia Siap Kejutkan ASEAN Futsal Championship 2026

Hector Souto optimistis skuad baru Timnas Futsal Indonesia siap jelang laga perdana ASEAN Futsal Championship 2026 di Thailand. (FFI) - Image

Hector Souto optimistis skuad baru Timnas Futsal Indonesia siap jelang laga perdana ASEAN Futsal Championship 2026 di Thailand. (FFI)

JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia bersiap menatap laga perdana di ASEAN Futsal Championship 2026 dengan semangat baru dan komposisi skuad yang berbeda. Bertanding di Nonthaburi Hall, Thailand, skuad Garuda datang membawa misi menjaga identitas permainan sekaligus membidik tiket semifinal.

Turnamen ini menjadi panggung penting bagi wajah-wajah baru yang menghuni tim nasional. Mereka adalah para pemain hasil tempaan kompetisi domestik yang kini mendapat kesempatan membuktikan kualitas di level Asia Tenggara.

Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Héctor Souto, tidak menampik tantangan besar yang dihadapi timnya jelang laga pembuka. Persiapan yang singkat menjadi hambatan utama dalam membangun chemistry antar pemain.

"Hal yang paling menantang adalah kami hanya memiliki lima sesi latihan. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, dengan 10 jam latihan dan skuad pemain yang hampir seluruhnya baru, ini sangat menantang," ungkap Coach Hector.

Situasi ini memaksa tim pelatih bekerja ekstra cepat untuk menyatukan visi permainan. Apalagi mayoritas pemain yang dibawa merupakan nama-nama baru di level tim nasional.

Meski begitu, Héctor Souto tetap optimistis dengan kualitas individu para pemainnya. Ia menilai kompetisi Profesional Futsal League (PFL) telah menghasilkan talenta-talenta yang mampu bersaing di kawasan Asia Tenggara.

"Ini adalah masalah terbesar kami (waktu), bukan kualitas para pemain itu sendiri. Saya pikir mereka semua adalah pemain yang bagus di Asia Tenggara," tambahnya.

Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi skuad Garuda menghadapi tekanan turnamen.

Dengan kemampuan individu yang mumpuni, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyatukan mereka dalam satu sistem permainan yang solid.

