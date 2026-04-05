Bungkam Surabaya Samator, Jakarta LavAni Buka Peluang ke Grand Final Proliga 2026

JawaPos.com - Tim voli putra Jakarta LavAni Livin Transmedia memperbesar peluang lolos ke grand final Proliga 2026. Peluang itu tercipta setelah mereka meredam perlawanan Surabaya Samator dengan skor 3-1 (23-25, 25-15, 25-16, 25-13) pada final four putaran pertama di Jawapos Arena, Surabaya, Minggu (5/4).

Kemenangan ini menjadi yang kedua diraih lavAni setelah pada laga pertama mengalahkan Jakarta Garuda Jaya dan membawa mereka berada di posisi kedua di bawah Jakarta Bhayangkara Presisi, yang juga mengantongi dua kemenangan.

Bhayangkara Presisi dan LavAni akan terlibat bentrok pada laga terakhir final four putaran pertama di Sritex Arena, Solo, pekan depan.

Laga itu akan menjadi pembuktian siapa tim terbaik pada babak empat besar putaran pertama Proliga musim ini.

"Bhayangkara tim yang bagus dan kuat, pemain asingnya juga bagus, terutama yang opposite. Tapi, peluang kedua tim fifty-fifty karena secara materi pemain hampir seimbang," kata Asisten Pelatih Jakarta LavAni Livin Transmedia, Erwin Rusni, usai pertandingan.

Sementara pada laga menghadapi Surabaya Samator yang disaksikan langsung Presiden ke-6 RI sekaligus pendiri klub bola voli LavAni, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), LavAni harus kehilangan set pertama karena melakukan kesalahan pada poin kritis.

Padahal, Dio Zulfikri dkk sudah unggul 22-20, tetapi Samator bisa mengejar dan menyamakan skor 22-22 hingga berbalik memimpin 22-23. Samator pun akhirnya menang 25-23.

Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung ketat hingga skor 10-10, tetapi LavAni dengan pertahanan yang solid dan variasi serangan yang sulit dihadang memimpin 16-13. LavAni terus melaju dan menang 25-15.