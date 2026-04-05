Cristiano Ronaldo Masuk MotoGP, Fermin Aldeguer Resmi Gabung AVA untuk Pemulihan Cedera

JawaPos.com - Langkah baru di dunia olah raga kembali dilakukan Cristiano Ronaldo. Bintang asal Portugal itu kini memperluas pengaruhnya ke MotoGP melalui perusahaan pusat rehabilitasi miliknya, Advanced Recovery for Athletes (AVA).

Terbaru, pembalap muda Gresini Racing, Fermin Aldeguer, resmi bergabung untuk mempercepat proses pemulihan cedera yang sempat dialaminya.

Aldeguer sebelumnya mengalami cedera serius berupa patah tulang paha kiri setelah insiden saat sesi latihan di Valencia pada awal Januari 2026.

Cedera tersebut membuatnya harus melewatkan sejumlah agenda penting, termasuk tes pramusim dan satu seri awal MotoGP musim ini.

Situasi itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap berusia 21 tahun tersebut dalam menjaga performa dan adaptasi dengan motor Ducati Desmosedici.

Setelah dinyatakan fit untuk kembali membalap, Aldeguer mengambil langkah strategis dengan bergabung bersama AVA.

Keputusan ini dinilai sebagai upaya untuk memastikan kondisi fisiknya kembali ke level terbaik, sekaligus meminimalisir risiko cedera berulang di tengah padatnya kalender balapan.