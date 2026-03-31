Cristiano Ronaldo Jr Berlatih di Real Madrid U-16, Apa Selanjutnya?

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo Jr. kembali menarik perhatian setelah dilaporkan berlatih bersama tim U-16 Real Madrid pekan ini.

Putra sulung Cristiano Ronaldo yang kini berusia 15 tahun itu saat ini bermain untuk Al Nassr di Riyadh, Arab Saudi, mengikuti jejak ayahnya yang juga membela klub tersebut. Namun, keluarga Ronaldo sedang berada di Madrid karena sang ayah masih menjalani pemulihan cedera otot yang dialaminya bulan lalu di Liga Pro Saudi.

Cedera itu juga membuat Cristiano Ronaldo tidak dipanggil untuk pertandingan persahabatan Portugal melawan Amerika Serikat dan Meksiko selama jeda internasional kali ini.

Pada Selasa (31/3), Ronaldo mengunggah foto dirinya sedang berlatih di gym dengan pesan singkat, "meningkat setiap hari."

Melansir ESPN, Real Madrid disebut membuka kesempatan bagi Ronaldo Jr. untuk berlatih bersama mereka selama keluarga tersebut berada di Spanyol. Situasi di Timur Tengah yang sedang tidak menentu akibat konflik di Iran juga disebut menjadi salah satu alasan di balik keputusan itu.

Ronaldo Jr. diketahui berlatih bersama tim Cadete A atau U-16 Real Madrid pada Selasa.

Meski begitu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kesempatan latihan ini akan berkembang menjadi kontrak resmi dengan akademi klub. Untuk saat ini, Real Madrid disebut hanya memberi ruang bagi putra mantan pemain legendaris mereka untuk tetap menjaga ritme dan perkembangan permainannya.

Ada juga sumber lain yang tidak menutup kemungkinan kepindahan ke Real Madrid pada masa depan. Namun, mereka mengakui bahwa laporan yang diterima mengenai perkembangan Ronaldo Jr. belum sepenuhnya positif.

Hal itu tentu membuat situasinya menarik untuk diikuti. Di satu sisi, nama belakang Ronaldo membawa ekspektasi besar. Di sisi lain, Ronaldo Jr. tetap harus membuktikan kualitasnya sendiri jika ingin benar-benar mendapat tempat di salah satu akademi terbaik di dunia.

Cristiano Ronaldo sendiri memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Real Madrid. Selama membela klub tersebut dari 2009 hingga 2018, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dan memenangkan 16 trofi.