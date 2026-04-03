Galih Wicaksono
03 April 2026, 23.39 WIB

Pembangunan Selesai, Pedagang Pasar Sidayu Gresik Mulai Pindahan dan Berharap Makin Ramai

Kepala UPT Pasar Diskoperindag Gresik Muanan meninjau kepindahan pedagang di Pasar Sidayu.&nbsp;&nbsp;(Istimewa)

 

JawaPos.com–Pembangunan Pasar Sidayu pasca kebakaran pada 2024 telah selesai. Saat ini, para pedagang yang sebelumnya berjualan di Alun-alun mulai pindah satu per satu.

Transaksi pun perlahan berlangsung, meski belum seramai kondisi normal. Para pedagang ditargetkan sudah sepenuhnya menempati stan hingga Minggu (5/4). Sebab, rencananya pada Jumat (10/4) pekan depan akan diresmikan Kementerian Perdagangan.

”Sudah mulai ada transaksi di sana. Tapi belum sepenuhnya pedagang pindah. Kami minta kepindahan bisa tuntas pekan ini,” ucap Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) Gresik Muanan.

Sebenarnya, pasar tersebut sudah bisa ditempati sebelum puasa lalu. Namun, karena pedagang tidak ingin pelanggan berkurang saat puasa, kepindahan disepakati setelah Lebaran.

Muanan menyebut, para pedagang sudah memiliki stan masing-masing. Penataan dilakukan paguyuban dan diketahui Diskoperindag.

Penempatan tiap pedagang tetap pada zona masing-masing. Misalnya, zona basah berada di belakang, zona kering di depan. Kemudian, ruko-ruko di sisi depan pasar diisi dengan jualan non pasangan.

Muanan menambahkan, saat ini Pasar Sidayu sudah 100 persen selesai. Kelistrikan, instalasi pembuangan air limbah (IPAL), hingga air sudah memenuhi syarat uji coba.

”Total ada 528 stan, tapi hasil dari revitalisasi ada 413 stan,” jelas Muanan.

Stan di Pasar Sidayu memiliki dua ukuran. Di bagian depan, setiap stan memiliki ukuran 3x3 meter sebanyak 21 stan. Sedangkan di area dalam memiliki ukuran 2x2 meter.

