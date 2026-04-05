Novia Herawati
06 April 2026, 00.19 WIB

Tragis! Nenek 71 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Bawah Flyover Krian Sidoarjo

Seorang nenek berusia 71 tahun tewas tertabrak kereta api di perlintasan KA bawah fly over Krian, Sidoarjo, Minggu (5/4). (Instagram @sorot.sidoarjo)

JawaPos.com - Seorang pejalan kaki lansia berinsial RS, perempuan, 71 tahun, tewas tertabrak kereta api di perlintasan KA bawah flyover Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada Minggu (5/4).

Korban yang merupakan warga Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, dinyatakan meninggal setelah diduga menerobos palang pintu saat KA 71 Mutiara Selatan relasi Gubeng-Bandung yang tengah melintas.

Kapolsek Krian, AKP Galih Putra Samodra mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi masyarakat sekitar, korban melintas di rel kereta api saat kereta sedang melaju dari arah Surabaya. 

"Korban diduga tidak mengetahui KA Mutiara Selatan yang akan melintas, sehingga terjadi kecelakaan dan korban meninggal dunia di tempat,” ucap AKP Galih, dikutip dari Radar Sidoarjo Jawa Pos Group, Minggu (5/4).

Akibat kejadian tersebut, korban tertabrak kereta hingga meninggal dunia di tempat. Masinis KA Mutiara Selatan pun segera melaporkan ke stasiun terdekat setelah peristiwa terjadi.

"Petugas lantas mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat," imbuhnya. Insiden ini sempat mengundang perhatian masyarakat dan pengendara yang melintas di sekitar lokasi kejadian. 

Insiden ini kembali menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan kereta api, terutama di jalur tanpa palang pintu atau penjagaan resmi.

Untuk meminimalisir kecelakaan serupa, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api: kurangi kecepatan, tengok kanan dan kiri untuk memastikan, dan dahulukan KA yang melintas.

Editor: Bintang Pradewo
