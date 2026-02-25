Rencana Pergi Liburan? Ini 7 Hal yang Tidak Boleh Kamu Lakukan Ketika Wisata di Pantai!

JawaPos.com - Hari libur sebentar lagi, sudah saatnya kamu dan keluarga menyusun agenda untuk berwisata. Kamu mungkin memiliki sederet keinginan untuk diwujudkan ketika liburan tiba.

Mulai dari pergi ke taman bermain yang penuh wahana, mendaki gunung tertentu, sampai pergi ke konser impian. Salah satu dari destinasi wisata yang mungkin saja ada di daftarmu adalah pergi ke pantai.

Setelah beberapa bulan lamanya berkutat dengan kehidupan, sudah saatnya kamu beristirahat di hamparan pasir dan juga semilir angin dari ombak. Kamu mungkin sudah memiliki beberapa nama pantai yang kamu inginkan untuk kunjungi.

Untuk pergi ke pantai kamu tentu memerlukan persiapan baik fisik dan juga barang-barang. Jangan sampai liburan yang kamu nantikan berubah jadi tidak menyenangkan karena ada hal terlupa.

Selain persiapan fisik dan barang, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan ketika liburan ke pantai. Dipetik dari Smarter Travel dan Eagle Point Resort, berikut ini merupakan 7 hal yang tidak boleh kamu lakukan ketika wisata ke pantai:

1. Meninggalkan Sampah

Hal pertama yang tidak boleh kamu lakukan adalah meninggalkan sampah. Ketika kamu pergi ke sebuah bentang alam yang indah, maka sudah seharusnya kamu bertanggung jawab dan membawa pulang sampah yang kamu hasilkan disana.

Jangan sampai kamu meninggalkan sampah begitu saja di pinggir pantai atau bahkan iseng melemparkannya ke lautan. Hal ini tentunya buruk bagi lingkungan dan berbahaya bagi hewan yang ada di laut.

2. Mengambil Pasir/Tanaman