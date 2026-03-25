3 Zodiak dengan Standar Tinggi Dalam Hubungan, Ingin Mendapatkan Pasangan dengan Cinta yang Setara

JawaPos.com-Tiga zodiak berikut ini memasang standar yang tinggi pada calon pasangannya. Mereka menginginkan sosok dengan cinta yang setara.

Tidak hanya soal fisik yang menjadi penilaian, mereka juga memperhatikan value yang dimiliki calon pasangan. Sikap dan kepribadian juga menjadi faktor penting dalam menentukan ketertarikan mereka pada seseorang

Mengutip informasi dari laman collective.world, tiga zodiak berikut ini menetapkan standar tinggi di dalam hubungan, yang membuat mereka terkesan sulit didekati atau untouchable.

Leo

Leo memiliki standar yang tinggi terutama soal pasangan. Mereka ingin diperlakukan dengan penuh perhatian dan dihargai. Leo tidak pernah mentoleransi pasangan yang hanya memberikan effort seadanya. Leo ingin diperlakukan dengan istimewa dan tidak akan menjalin hubungan sampai mereka mendapatkan itu semua.

Capricorn

Capricorn adalah sosok pekerja keras dan penuh dedikasi. Mereka mengigininkan yang terbaik dan berusaha menjadi yang terbaik. Capricorn tidak hanya menginginkan pasangan yang memperlakukan mereka dengan baik dan memprioritaskan hubungan, tetapi juga seseorang yang kuat, berprestasi, dan mengesankan.

Virgo

Virgo sangat memperhatikan detail dan tahu persis apa yang mereka inginkan dari seorang pasangan. Mereka tidak akan puas dengan sesuatu yang kurang dari yang mereka pantas dapatkan. Virgo memiliki daftar panjang kriteria pasangan idaman. Mereka juga tidak masalah karena virgo percaya bahwa orang yang tepat akan mampu memenuhi standar tersebut.