Dea Agustin Adrianingtyas
26 Maret 2026, 15.28 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 26 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak virgo akan memancarkan kepercayaan diri. Virgo mungkin ingin mempertajam kemampuan intelektual, jadi carilah peluang untuk mewujudkan dorongan ini. 

Mempelajari kemampuan baru pada hari ini, akan membuka beberapa pintu bagi virgo di masa depan. Teruslah mengeksplorasi hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 26 Maret 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Pesona zodiak virgo yang tak tertahankan mampu menarik perhatian banyak orang hari ini. Terkait karir, tanpa cobalah mempertimbangkan setiap pro dan kontra saat virgo memutuskan untuk berganti pekerjaan.

Sementara itu, santai saja dan lakukan sesuatu yang disukai saat virgo merasa lesu dan depresi. Terkait keuangan, berhati-hatilah saat melakukan pendekatan terhadap bisnis baru dengan menghindari proyek yang membutuhkan investasi besar.

Cinta Virgo

Hampir semua orang memperhatikan pesona virgo yang tak tertahankan. Virgo menarik perhatian kemana pun pergi. Jangan gunakan hal ini untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tetapi  gunakanlah untuk membumbui hubungan asmara dan menikmati kehidupan cinta yang memuaskan.

Karir Virgo

Berganti pekerjaan tanpa mempertimbangkan pro dan kontra, mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Banyak peluang bagus kemungkinan akan datang menghampiri virgo hari ini. 

Namun, hal itu membutuhkan kemampuan untuk merencanakan sesuatu dan melaksanakannya. Pastikan tidak membiarkan peluang terlepas dari tanganmu. Ingat, sekali hilang, peluang mungkin tidak akan kembali.

Kesehatan Virgo

Virgo mungkin sedang merasa kurang sehat. Kondisi ini tidak serius atau parah, tetapi virgo merasa lesu dan sedikit depresi. Santai saja dan lakukan sesuatu yang disukai agar merasa lebih baik. Virgo akan segera pulih kembali.

Keuangan Virgo

Jika berbisnis, saat ini virgo harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan terhadap usaha atau bisnis baru. Cobalah untuk menghindari proyek apa pun yang membutuhkan investasi sangat besar, karena saat ini kurang baik untuk mengejar proyek semacam itu. 

Editor: Novia Tri Astuti
