 Ramalan Lengkap 12 Zodiak Besok Senin 30 Maret 2026: Cek Hoki dari Aries hingga Pisces

JawaPos.com – Membuka pekan baru di tanggal 30 Maret 2026, energi bintang membawa perubahan besar karena Venus berpindah tanda dan memberikan dampak yang sangat terasa bagi semua zodiak.

Ramalan bintang hari ini hadir lengkap untuk membantumu memahami pengaruh Venus yang baru ini dan bagaimana memanfaatkannya untuk keuntungan maksimalmu besok.

Banyak zodiak yang akan merasakan hoki berlimpah terutama dalam urusan romansa, keuangan, kecantikan, dan berbagai hubungan yang semakin hangat dan bermakna.

Dilansir dari laman The Kit pada Minggu (29/3), dijelaskan mengenai ramalan lengkap 12 zodiak dari Aries hingga Pisces besok Senin 30 Maret 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini tiga planet sekaligus berada di tandamu memberikanmu kekuatan, fokus, dan tujuan yang sangat jelas untuk menjalani setiap aktivitas dengan penuh keyakinan.

Sementara itu Venus yang indah kini memasuki Rumah Keuanganmu, menarik uang dan berbagai keuntungan ke arahmu secara alami tanpa perlu bekerja terlalu keras.

Energi ini juga mendorongmu untuk membeli hal-hal yang indah untuk dirimu sendiri dan orang-orang tersayang, jadi rapikan semua urusanmu dengan baik malam ini.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)

Hari ini Venus yang memesona resmi memasuki tandamu dan akan menetap selama empat minggu, membawa kedamaian, seni, diplomasi, dan romansa ke seluruh aspek hidupmu.

Kamu akan menemukan betapa mudahnya tampil memesona di hadapan semua orang tanpa perlu berusaha terlalu keras karena pesonamu sedang memancar sangat alami.

Berbelanja pakaian atau aksesori baru juga sangat menjanjikan kesuksesan hari ini, jadi bersosialisasilah dengan penuh keceriaan dan nikmati energi Venus yang mendukungmu.

3. Gemini (21 Mei – 20 Juni)