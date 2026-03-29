Dea Agustin Adrianingtyas
29 Maret 2026, 17.24 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin akan menghadapi beberapa hambatan jika berinteraksi dengan orang-orang yang berwenang. Jika ingin mencegah situasi seperti ini, aquarius harus berusaha untuk menjaga hubungan positif dengan rekan kerja, terutama atasan. 

Cobalah untuk tetap tenang dan terus maju. Tahap ini akan berakhir, dan aquarius dapat menyelesaikan tugas pada waktu yang tepat. Namun, aquarius harus tetap teguh pada tekad saat ini sambil menghindari bertindak arogan.

Hari ini, zodiak pisces bijaksana dan kontemplatif. Periksa bagaimana pisces telah mencapai tingkat kesuksesan saat ini dan pikirkan tentang rencana masa depan. 

Melakukan introspeksi diri akan membantu pisces menjaga tujuan tetap dalam perspektif. Namun, jangan melamun karena pisces cenderung suka bermimpi dan berkhayal

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 29 Maret 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu melakukan metode inovatif untuk mengungkapkan cinta, seperti menulis puisi dan mengirimkannya kepada pasangan. Terkait karir, luangkan waktu untuk merenungkan perjalanan karir dan hambatan di pekerjaan saat ini.

Sementara itu, pastikan aquarius tidak mengabaikan masalah mata dan segeralah berkonsultasi dengan spesialis. Pada sisi keuangan, aquarius perlu berhati-hatilah saat ini karena peluang kerugian finansial diperkirakan akan tinggi.

Cinta Aquarius

Jika memungkinkan, gunakan beberapa metode inovatif untuk mengungkapkan cinta. Aquarius akan sangat diuntungkan dengan menulis puisi dan mengirimkannya kepada pasangan. Ini tidak hanya akan meningkatkan suasana hati pasangan, tetapi juga menanamkan semangat baru yang menyenangkan dalam hubungan.

Karir Aquarius

Hari ini, aquarius perlu meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan karir saat ini. Beberapa hambatan di sektor pekerjaan memaksa aquarius untuk memperlambat laju. 

Manfaatkan waktu ini dan jernihkan pikiran tentang apa yang aquarius inginkan dari karir saat ini. Hari ini tepat untuk mulai mempertimbangkan berpindah tempat kerja, jika peluang pertumbuhan di kantor saat ini rendah.

Kesehatan Aquarius

Sakit perut bisa menimbulkan masalah hari ini, jadi lakukan tindakan pencegahan untuk menghindarinya. Selain itu, ada kemungkinan aquarius mengalami masalah mata. Pastikan tidak mengabaikannya dan segera berkonsultasi dengan spesialis. Kabar baiknya adalah aquarius akan segera terbebas dari semua masalah kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

30 Maret 2026, 05.58 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 30 Maret 2026: Emosi Tidak Stabil, Waspadai Tekanan dan Pengeluaran Tak Terduga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 30 Maret 2026: Emosi Tidak Stabil, Waspadai Tekanan dan Pengeluaran Tak Terduga

29 Maret 2026, 23.17 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

29 Maret 2026, 18.48 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

